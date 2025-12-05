Peste 125.000 de copii din 37 de județe beneficiază de cel mai amplu program educațional complementar din România – Șah în școală

Programul „Șah în Școală" marchează o creștere exponențială fără precedent în sistemul educațional românesc, transformându-se în doar patru ani în cel mai mare program de educație prin șah din țară, cu peste 125.000 de copii participanți în 2025 și o creștere de 442% a evenimentelor organizate.

Cifre care vorbesc de la sine

· 125.000 de copii estimați pentru 2025 (față de 30.000 în 2022)

· 270 de evenimente organizate în 2025 (creștere de 442% față de 2022)

· 37 de județe acoperite la nivel național

· 2.500 de profesori și instructori implicați

· 80.000 de manuale de șah distribuite gratuit în mediul rural și urban

· 17.000 de seturi de șah oferite școlilor din întreaga țară

RECUNOAȘTERE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ:

Programul "Șah în Școală" a fost distins cu Locul 1 la prestigioasa Gală Societății Civile 2024, confirmând impactul său transformațional în educația românească. Succesul programului este consolidat și de colaborarea cu Maria Anistoroaei, campioană europeană și ambasador al inițiativei.

EVENIMENTE ISTORICE ȘI PARTICIPARE RECORD:

· Cel mai mare eveniment de șah în aer liber din România: 2.024 de elevi simultani la Iași

· 6.000 de copii participanți la evenimentul special de Ziua Mondială a Educației (5 octombrie 2025)

· Prezențe la Parlamentul României (15 martie) și Primăria Capitalei (10 mai, 13 decembrie)

· Cel mai mare Festival Internațional Școlar din România – Iași 2025

"Șahul nu este doar un joc – este un instrument educațional puternic care dezvoltă gândirea critică, strategia, concentrarea și performanțele academice ale elevilor. Creșterea de la 48 de evenimente în 2022 la 260 în 2025 demonstrează că am răspuns unei nevoi reale în educația românească", declară reprezentanții programului.

IMPACTUL EDUCAȚIONAL DEMONSTRAT:

Circuitul Național "Șah în Școală" organizează competiții la nivel local, județean și național, oferind copiilor din toate mediile sociale acces egal la educația prin șah. Programul se concentrează pe dezvoltarea abilităților cognitive, îmbunătățirea performanțelor la matematică și lectura, precum și cultivarea gândirii strategice de lungă durată.

Distribuția inteligentă a resurselor asigură un raport optim de 48 de elevi per profesor, facilitând un mediu de învățare interactiv unde fiecare copil primește îndrumare valoroasă. Cele 80.000 de manuale și 17.000 de seturi de șah distribuite gratuit elimină barierele financiare și asigură accesul universal la program.

PERSPECTIVE DE VIITOR:

Dacă tendința de creștere se menține, programul are potențialul de a ajunge la 200.000 de copii până în 2026, consolidându-și poziția ca unul dintre cele mai de succes programe educaționale complementare din România și model de bune practici pentru alte țări din regiune.

De la startul său pe 1 septembrie 2021, "Șah în Școală" a demonstrat că investiția în educația complementară prin șah nu este doar posibilă, ci și necesară pentru dezvoltarea cognitivă și academică a elevilor români.

Contact – Șah în Școală 004 0749 555 007

https://sahinscoala.org/

Email: sahinscoala@gmail.com

Despre "Șah în Școală":

Programul "Șah în Școală" este cea mai amplă inițiativă educațională din România care utilizează șahul ca instrument pedagogic pentru dezvoltarea abilităților cognitive, strategice și sociale ale elevilor. Din 2014, programul a format mii de profesori și a ajuns la peste 100.000 de copii din întreaga țară, transformând șahul într-o componentă esențială a educației moderne românești.