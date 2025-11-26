Percheziții la domiciliul unui bărbat acuzat de pornografie infantilă. A filmat o fetiță de 9 ani în ipostaze sexuale și a șantajat-o

Au fost percheziții, miercuri, la locuința unui bărbat din județul Bihor, suspectat că a filmat o fetiță de 9 ani în ipostaze sexuale și a folosit materialele pentru a o șantaja. Mai mult, el a încercat să o determine să se întâlnească pentru a întreține raporturi sexuale. Ancheta vizează fapte comise între iulie și septembrie 2025.

Bărbatul ar fi determinat victima să adopte comportamente sexuale, pe care le-a înregistrat și salvat în telefonul său, potrivit DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești. Ororile au continuat: i-ar fi trimis minorei fotografii explicite cu el însuși, solicitând în continuare materiale de același tip și o întâlnire pentru a întreține raporturi sexuale.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada iulie - septembrie 2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, un suspect a determinat, în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (9 ani), să manifeste comportamente sexuale pe care le-a filmat şi stocat în telefonul mobil personal. Folosind acelaşi sistem informatic, suspectul a produs şi i-a trimis victimei mai multe fotografii, în care îşi expune zonele intime”, informează DIICOT.

În momentul în care minora a refuzat, suspectul ar fi amenințat-o că va publica online imaginile pe care le deținea, încercând astfel să o constrângă.

Miercuri, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în Bihor, într-un dosar care vizează pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale şi şantaj. Audierile sunt în desfășurare la sediul DIICOT Pitești.

Acțiunea a avut sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor.