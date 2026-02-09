Polițiștii și procurorii au făcut luni, 9 februarie, 11 percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, într-un dosar penal care vizează introducerea ilegală în România a unor arme de foc și muniții. Armele ar fi fost aduse din Turcia de o persoană fizică, depozitate în Dâmbovița și apoi vândute pe piața neagră.

→ Imaginea 1/3: Arme și muniții aduse ilegal din Turcia, scoase la vânzare FOTO: Poliția Română

„În cursul zilei de azi, 9 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu cei ai Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din Poliţia Română, efectuează 11 percheziţii domiciliare în judeţul Dâmboviţa într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi contrabandă calificată”, a transmis luni Parchetul General, potrivit News.ro.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează activitatea unei persoane care ar fi introdus în țară, din Turcia, arme de foc letale și muniții aferente, cu scopul de a le comercializa, beneficiind de sprijinul altor persoane.

Armele, depozitate și vândute în Dâmbovița

„După introducerea în ţară, armele au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiaşi judeţ”, au precizat anchetatorii.

La desfășurarea perchezițiilor participă polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectoratelor de poliție județene Buzău și Dâmbovița, ai Direcției pentru Protecția Animalelor, specialiști criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.