Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Scandal de corupție în armata rusă. Fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Ruslan Tsalikov, a fost reținut de autorități

Publicat:

Forțele de securitate ruse l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fost prim-adjunct al ministrului Apărării, într-un caz de corupție care amenință imaginea armatei lui Vladimir Putin. Tsalikov fusese supranumit „generalul serviciului de relații publice” al lui Serghei Șoigu, pe vremea când acesta conducea Ministerul Apărării.

Fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Ruslan Țalikov, reținut FOTO: X/ @nexta_tv
Fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Ruslan Țalikov, reținut FOTO: X/ @nexta_tv

Potrivit Comitetului de anchetă al Federației Ruse, împotriva lui Tsalikov a fost deschis un dosar penal pentru constituirea unei organizații criminale, legalizarea bunurilor furate și luare de mită. Acesta este acuzat de 12 episoade de delapidare și spălare de bani, precum și de două episoade de luare de mită. Ancheta arată că infracțiunile au fost comise între 2017 și 2024, perioadă în care Tsalikov activa în Ministerul Apărării, relatează Nexta.

Svetlana Petrenko, reprezentantă a Comitetului de anchetă, a precizat că dosarul a fost întocmit pe baza materialelor colectate de FSB, departamentul de anchetă și GUEBiPK al Ministerului de Interne. În curând, instanța va decide măsura de prevenire pentru acuzat.

Carieră apropiată de Șoigu

Din 1994, Tsalikov a lucrat sub conducerea lui Șoigu în cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență, ocupând funcții de la șef de departament până la prim-adjunct al ministrului. În 2012, a devenit viceguvernator al regiunii Moscova, după numirea lui Șoigu în funcția de șef al regiunii. Imediat după ce Șoigu a preluat Ministerul Apărării în același an, Tsalikov s-a transferat ca prim-adjunct și a coordonat departamentele de informații și control financiar. Din 2015 până în 2024, a deținut funcția de prim-adjunct al ministrului.

Publicația „Proiectul” l-a numit „generalul serviciului de relații publice” al lui Șoigu, responsabil de crearea unei imagini favorabile a ministrului în mass-media. Tsalikov a depus mărturie de trei ori în dosarul penal al altui fost adjunct al lui Șoigu, Timur Ivanov, acuzat de corupție, și a fost interogat în instanță de acuzare, relatează TASS.

Sfârșitul carierei și urmările anchetei

Țalikov a fost eliberat din funcție în 2024, la o lună după demisia lui Șoigu. Ulterior, existau planuri să fie numit senator din Tyva, regiunea natală a protectorului său, însă această mutare nu s-a concretizat.

Țalikov devine astfel al patrulea fost adjunct al lui Șoigu urmărit penal după 2024. În 2022, echipa lui Alexei Navalnîi a descoperit că familia unui alt fost adjunct al lui Șoigu deținea proprietăți în valoare de aproape 5 miliarde de ruble.

Rusia

