Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Analiză Ivan: Facem o analiză să vedem cu putem proteja şi companiile de creşterea preţurilor la gaze

Ministerul Energiei a început o analiză pentru a vedea cum va putea proteja companiile din România de creşterea facturilor la gaze de la 1 aprilie, a spus joi ministrul Bogdan Ivan, precizând că forma finală a unei astfel de măsuri va fi prezentată într-o formă organizată, împreună cu Guvernul României.

Ministrul Bogdan Ivan spune că se încearcă și protejarea companiilor de scumpirile la gaze
În momentul de faţă, până în data de 31 martie, există în vigoare o legislaţie care prevede că pentru firme avem un plafon la 0,37 lei. Contractele bilaterale şi preţul în piaţă până la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu au arătat o tendinţă de preţ mult sub preţul plafonat. Odată ce am terminat această ordonanţă (cea în baza căreia vor fi menţinute preţurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici - n. r.) şi am adoptat-o, am început deja lucrul pentru o analiză foarte clară pe piaţa liberă, pentru a vedea cum vom putea să protejăm şi companiile din România. Le luăm pe rând, luăm decizii strategice într-un mod foarte asumat şi clar, pe care le comunicăm imediat după ce avem toate scenariile şi suntem validaţi cu toţi actorii implicaţi. (...) O să vin cu forma finală, aşa cum am făcut şi astăzi, într-o formă organizată, împreună cu Guvernul României", a afirmat Ivan.

Ministrul Energiei a susţinut că imediat ce s-a declanşat conflictul din Orientul Mijlociu au fost căutate rute de aprovizionare alternative pentru combustibili, petrol şi gaze naturale, dar s-a şi acţionat pentru a preveni creşterea preţurilor la pompă în mod nejustificat.

În momentul de faţă, România este ţara din Uniunea Europeană care încă de săptămâna trecută, în mod informal, împreună cu premierul României, împreună cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, împreună cu toţi colegii miniştri a acţionat pentru a găsi rute de aprovizionare alternative pentru combustibili, petrol, gaze naturale în România. Am acţionat împreună cu instituţiile de forţă ale statului român pentru a ne asigura că nu apar companii care să profite de această febră internaţională şi care să crească în mod nejustificat preţurile la pompă. Ţinem minte acum doi ani, când o companie cu două benzinării a venit cu un preţ de 11 lei şi a bulversat întreaga piaţă din România", a arătat acesta, potrivit Agerpres.

În opinia lui Ivan, statul român a a învăţat să anticipeze situaţii neprevăzute, a acţionat la timp şi lucrează la o formă în care să limiteze la maximum efectele conflictului armat din Orientul Mijlociu.

Vă arăt date actualizate în urmă cu o oră, conform datelor statistice ale Barometrului European al Petrolului şi Gazelor, care arată că impactul asupra României al acestui val internaţional, care afectează fiecare naţiune din lume, a fost unul mult mai limitat decât în cazul altor state, de exemplu, din Uniunea Europeană. În medie, conform statisticilor oficiale, comparativ cu preţul la pompă de săptămâna trecută, vineri, înainte de izbucnirea conflictului, în medie la motorina standard, că nu vorbesc de cea premium, în România am avut o creştere de 20 de bani. Pe acelaşi principiu, în Germania de un leu, în Spania de 0,36 lei şi în Italia de un 1,20 lei, aproape de cinci sau chiar şase ori mai mult decât în România. Acest lucru arată faptul că statul român a învăţat să anticipeze situaţii neprevăzute, a acţionat la timp şi lucrează într-o formă în care să limiteze la maximum efectele acestui conflict armat din Orientul Mijlociu, pe care nu-l controlăm şi asupra căruia putem doar să reacţionăm în aceste momente extrem de complicate", a subliniat el.

Şeful de la Energie a dat asigurări că se lucrează la cinci scenarii pentru a se asigura că va exista pe piaţă suficient carburant la un preţ cât mai bun.

În momentul de faţă lucrăm pe cel puţin cinci scenarii de lucru, de la fiscalitate până la noi rute de aprovizionare, până la modificări de contracte comerciale, până la redeschiderea unor noi capacităţi de rafinare şi procesare a produselor petroliere, pentru a ne asigura că avem suficientă lichiditate în piaţă la un preţ cât mai bun. Iar aceste scenarii, imediat ce vor fi finalizate şi agreate conform cu tendinţele internaţionale care depind de evoluţia militară din Orientul Mijlociu, o să le comunicăm imediat, într-un mod transparent, aşa cum fac şi acum", a transmis Bogdan Ivan.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că Executivul a adoptat ordonanţa de urgenţă în baza căreia vor fi menţinute preţurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici.

Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menţinerea preţurilor la gaz la locuinţele din România, deci la persoanele casnice, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor", a spus premierul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, la finalul şedinţei de Guvern. 

