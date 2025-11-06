Peste 20 de percheziții în Timiș, într-un dosar privind contrabanda cu arme și muniții. Ce au ridicat polițiștii

Polițiștii din Timiș au pus în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară joi, 6 noiembrie, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în această dimineață, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, au pus în executare 22 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată”, transmite IPJ Timiș într-un comunicat.

Potrivit autorităților, persoanele vizate ar deține, fără drept, arme neletale, care necesită autorizație, pe care le-ar fi cumpărat din alte state UE și adus în România fără să le declare la frontieră

Așadar, în urma perchezițiilor, au fost confiscate 12 arme lungi neletale cu aer comprimat, calibru 4,5 mm, deținute fără drept, supuse autorizării, 2 arme scurte neletale din categoria celor supuse autorizării și 5.600 de bucăți de muniție neletală de calibru 4,5 mm și 5,5 mm destinate armelor neletale din categoria celor care necesită autorizație

„Acțiunea a avut ca scop scoaterea din circuitul civil a armelor deținute ilegal, acestea putând constitui premise pentru comiterea unor fapte grave, de natură să aducă atingere vieții, integrității fizice sau patrimoniului”, adaugă sursa citată.

Tot în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii constănțeni au descoperit pistoale neletale şi muniţie deţinute ilegal, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate, miercuri, într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor

„În urma efectuării percheziţiilor, în locuinţa bărbatului de 41 de ani au fost descoperite un pistol neletal supus autorizării, de calibrul 9 mm şi 3 unităţi de muniţie, de acelaşi calibru, deţinute ilegal.

În locuinţa bărbatului de 36 de ani au fost descoperite o armă neletală, tip revolver, supusă autorizării, de calibrul 22, o armă neletală, tip revolver, supusă autorizării, de calibrul 9 mm, 42 unităţi de muniţie neletală de calibrul 9x27 mm, 6 cartuşe cu glonţ, 39 unităţi de muniţie de calibrul 9 mm, modificate, cu vârf metalic, 2 articole pirotehnice din categoria F2, toate deţinute ilegal", se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.