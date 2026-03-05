Video Cum s-a văzut finala Eurosivion România din public. Momentele care nu au fost la televizor

Juriul a hotărât piesa care ne va reprezenta la Eurovision 2026: ,,Choke me", cântată de Alexandra Căpitănescu. O alegere inedită și diferită față de melodiile trimise până acum de România în competiția muzicală. Am fost în sală în timpul finalei și vă spunem cum s-a văzut totul din public. Momentele rock și latino au fost preferatele publicului.

Publicul, format din fani Eurovision

Am ajuns în studioul 3 al TVR, de unde s-a transmis finala, cu o jumătate de oră înainte de începerea competiției. Fanii Eurovision, cei care au discutat intens pe grupurile online despre concurs, au avut ocazia să stea în public, în primele rânduri. În sală au fost și reprezentanți ai presei, dar și susținători ai concurenților. Interesul a fost mare, așa că scaunele nu au fost suficiente și s-a stat și în picioare.

Cu câteva minute înainte de începerea show-ului, cele mai mari emoții le aveau dansatorii care urmau să deschidă spectacolul. În timp ce fanii, cei mai mulți dintre ei tineri sub 25 de ani, așteptau cu entuziasm, curioși să vadă momentele pregătite de cei 12 finaliști.

Prima care a urcat pe scenă a fost Emy Alupei. Tânăra a evoluat mult față de semifinală și a pus în scenă un spectacol bine construit, cu recuzită și dansatori. A urmat Robert Lukian, cu o melodie sensibilă și o voce pe măsură, care la fina l-au dus pe locul 4.

Vanu, iar mai apoi Edward Maya x LavBbe x Costi au completat tabloul primilor concurenți.

→ Imaginea 1/4: Emy Alupei FOTO Adevărul Ana Maxim jpg

Cum au reacționat cei din sală la momentele concurenților

Un moment spectaculos, bine pus în scenă, cu o poveste sensibilă a avut Yguana. Pe numele ei real Ioana Hrișcă, tânăra a debutat în urmă cu nouă ani la Vocea României, la fel ca Alexandra Căpitănescu. Și l-a avut antrenor tot pe Tudor Chirilă. Pe scena Eurovision, cu melodia Happy Birthday, Yguana a prezentat ruperea unei relații și efectele dureroase pe care le are un astfel de moment asupra celor implicați.

Membrii juriului au urmărit momentele din sală. Au stat chiar în spatele publicului, de unde au putut analiza ce se întâmpla pe scenă. Selecția s-a bazat doar pe punctajul juriului. Publicul de acasă nu a mai fost implicat în procesul de alegere, așa cum se întâmpla în alți ani, când puteau să dea sms sau să voteze pe site.

Sala a reacționat bine la primele melodii, dar entuaziasmul a început în... pauza de publicitate, când scena era pregătiră pentru HVNDS, iar membrii trupei și-au făcut apariția. Iustin, solistul, a salutat publicul și s-a bucurat de reacție. De altfel, piesa ,,Dor" o combinație de metal cu elemente din folclor era cotată printre favorite pe rețelele sociale.

Faptul că au concurat chiar după pauză le-a adus și un dezavantaj. Andreea Bălan, membră a juriului, a întârziat și nu a urmărit prima parte a show-ului.

După HVNDS, au urmat două momente aduse în finală de vizualizările de pe You Tube: Antonio Pican și WRS. Publicul l-a primit în urale pe cel din urmă și a aplaudat în timpul piesei latino.

WRS este de altfel un nume cunoscut în industria muzicală din România și ne-a reprezentat la Eurovision în 2022, unde a făcut o figură frumoasă. Cu toate că s-a clasat pe locul 18, melodia ,„Llamame” a devenit atunci populară în Europa, mai ales în Spania.

După WRS, pe scenă au urcat Olivia Adams, cu piesa Croco și Monica Odagiu, care a cântat în română și a creat un moment memorabil: îmbrăcată într-o rochie roșie, la pian, a avut alături un cuplu de acrobați suspendați la înălțime. Monica s-a numărat și ea printre favoriții celor din sală și a fost apreciată și pe internet.

→ Imaginea 1/4: Monica Odagiu FOTO Adevărul Ana Maxim jpg

Momentul Alexandrei Căpitănescu, primit cu cel mai mult entuziasm

Chiar dacă s-au bucurat de cele mai multe dintre momentele de pe scenă, fanii Eurovision din public au avut clar o preferată: pe Alexandra Căpitănescu. A demonstrat-o reacția pe care au avut-o atunci când tânăra de 22 de ani a urcat pe scenă.

Și membrii juriului au fost atenți la momentul Alexandrei. De altfel, punctajul final, făcut public după încheierea finalei, a arătat că a primit maximul de 12 puncte de la cinci membri ai juriului. Ceilalți doi jurați au notat momentul cu 11.

După ce Alexandra a termiant de cântat, publicul s-a ridicat în picioare pentru aplauze.

Concursul a fost încheiat de Alejandro și Emil Rengle. Cu o melodie latino, care transmite bună dispoziție, cuplul a avut cea mai spectaculoasă recuzită și o coregrafie bine studiată. Așa cum era de așteptat de la Emil și trupa lui de dans, una dintre cele mai cunoscute din România.

Preferații juriului au coincis cu cei ai publicului

Primele trei locuri au fost anunțate după un recital de 20 de minute al Andreei Bălan. Și de această dată lucrurile au stat diferit față de cum erau obișnuiți telespectatorii: jurații nu au mai prezentat pe rând punctajele acordate tuturor concurenților. Numele celor trei finaliști (Alexandra Căpitănescu, Alejandro & Emil Rengle, HVNDS.) au fost citite de prezentatorii din Camera Verde. Concurenții au fost invitați apoi pe scena mare, unde compozitorul Andrei Tudor a anunțat marele câștigător: Alexandra Căpitănescu. Deși momentul a fost grăbit, fanii Eurovision din public s-au bucurat de rezultat.

Alexandra a fost atât de copleșită de emoții încât a avut nevoie de câteva secunde înainte să poată vorbi.

,,Mă doare gâtul de la cât am țipat", spunea o tânără din public. Iar reacția ei a reflectat momentele trăite de fanii Eurovision din sală: chiar dacă sonorizarea a lăsat pe alcouri de dorit, iar unele lucruri au părut improvizate sau făcute pe repede înainte, ei s-au bucurat din plin de experiență.

Înainte ca seara să se încheie, am vorbit pentru câteva momente cu Alexandra Căpitănescu. Tânăra a reușit să cucerească sala și juriul cu o piesă cum nu prea auzim la radio în România: rock opera. Și cu un titlu și versuri care provoacă reacții contradictorii. Am întrebat-o pe Alexandra ce își dorește de la Viena, dar și ce se află în spatele versurilor Choke me. ,,Spun povestea luptei interioare dintre vocile și sufletul nostru, care câteodată se simte sufocat și are nevoie de o gură de aer, pe care o primește de la inimă", a răspuns Alexandra.

Toți cei din trupa câștigătoarei selecției naționale Eurovision România au în jur de 20 de ani. Și au reușit, dacă e să ne luăm după reacții, ceea ce părea greu de crezut, după experiențele din anii trecuți: să împace și preferința juriului, și a publicului.

Următorul pas este la Viena, unde vor urca pe scenă în semifinala doi, programată pe 14 mai.