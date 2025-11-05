AUR şi POT propun ca demnitarii și funcționarii publici să fie obligați să se autoexcludă din jocurile de noroc. „O obligaţie de integritate”

Un proiect de lege inițiat de parlamentari AUR, POT și independenți prevede ca persoanele cu funcții publice să fie obligate să se înscrie în Registrul autoexclușilor din jocurile de noroc.

Demnitarii și conducătorii instituțiilor publice ar putea fi obligați să se autoexcludă din activitățile de jocuri de noroc, potrivit unui proiect de lege depus recent în Parlament de mai mulți parlamentari AUR, POT și independenți.

Inițiatorii susțin că propunerea are ca scop consolidarea integrității și protejarea celor aflați în funcții de responsabilitate publică de tentațiile financiare asociate jocurilor de noroc.

Concret, proiectul propune modificarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, introducând o nouă obligație pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică sau funcții de conducere în instituțiile și autoritățile publice: înscrierea obligatorie în Registrul Național al Persoanelor Autoexcluse, administrat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Cei vizați ar urma să se înscrie în termen de 15 zile de la validarea mandatului sau numirea în funcție. Dovada înscrierii ar trebui depusă la instituția unde persoana în cauză își desfășoară activitatea, iar nerespectarea obligației ar constitui abatere disciplinară gravă.

„Cine servește interesul public trebuie să fie imun la tentațiile hazardului financiar”, susțin inițiatorii proiectului.

Potrivit documentului, ONJN va transmite semestrial către Agenția Națională de Integritate (ANI) lista actualizată a persoanelor înscrise în registru, iar ANI va verifica respectarea obligației în cadrul activităților sale de control.

În prezent, autoexcluderea din jocurile de noroc este o procedură voluntară, prin care orice persoană poate solicita includerea în registrul respectiv pentru a se proteja de riscul de dependență, pierderi financiare sau comportamente compulsive.

Inițiatorii subliniază că, în cazul persoanelor cu funcții publice, riscurile asociate jocurilor de noroc nu sunt doar o problemă morală individuală, ci una care ține de siguranța publică și de integritatea instituțională.

„Măsura propusă nu restrânge un drept fundamental, ci reglementează o obligație de integritate”, se arată în expunerea de motive.

Modele internaționale

O astfel de măsură a fost deja adoptată în mai multe ţări:

* În Norvegia, funcționarii publici sunt înscriși automat în baza de date a operatorului național de jocuri de noroc și nu pot participa la astfel de activități.

* În Suedia, există un sistem național de autoexcludere care îi blochează automat, pe durata mandatului, pe cei aflați în funcții guvernamentale.

* În Singapore, legea care reglementează funcționarea cazinourilor interzice accesul oficialilor publici și al personalului militar la jocurile de noroc, inclusiv online.

* În Canada, parlamentarii, angajații guvernamentali și polițiștii pot fi excluși automat din activitățile de jocuri de noroc în baza normelor de etică publică

* În Marea Britanie, legea jocurilor de noroc permite restricționarea participării funcționarilor care au acces la informații confidențiale.

Inițiativa legislativă propusă de AUR, POT şi parlamentari independenţi se află în prezent în etapa preliminară, urmând să primească avizele necesare înainte de a fi dezbătută în comisiile parlamentare.