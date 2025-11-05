search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

AUR şi POT propun ca demnitarii și funcționarii publici să fie obligați să se autoexcludă din jocurile de noroc. „O obligaţie de integritate”

0
0
Publicat:

Un proiect de lege inițiat de parlamentari AUR, POT și independenți prevede ca persoanele cu funcții publice să fie obligate să se înscrie în Registrul autoexclușilor din jocurile de noroc.

Autoexcluderea de la jocurile, văzută ca o obligaţie de integritate. FOTO: arhivă
Autoexcluderea de la jocurile, văzută ca o obligaţie de integritate. FOTO: arhivă

Demnitarii și conducătorii instituțiilor publice ar putea fi obligați să se autoexcludă din activitățile de jocuri de noroc, potrivit unui proiect de lege depus recent în Parlament de mai mulți parlamentari AUR, POT și independenți.

Inițiatorii susțin că propunerea are ca scop consolidarea integrității și protejarea celor aflați în funcții de responsabilitate publică de tentațiile financiare asociate jocurilor de noroc.

Concret, proiectul propune modificarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, introducând o nouă obligație pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică sau funcții de conducere în instituțiile și autoritățile publice: înscrierea obligatorie în Registrul Național al Persoanelor Autoexcluse, administrat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Cei vizați ar urma să se înscrie în termen de 15 zile de la validarea mandatului sau numirea în funcție. Dovada înscrierii ar trebui depusă la instituția unde persoana în cauză își desfășoară activitatea, iar nerespectarea obligației ar constitui abatere disciplinară gravă.

„Cine servește interesul public trebuie să fie imun la tentațiile hazardului financiar”, susțin inițiatorii proiectului.

Potrivit documentului, ONJN va transmite semestrial către Agenția Națională de Integritate (ANI) lista actualizată a persoanelor înscrise în registru, iar ANI va verifica respectarea obligației în cadrul activităților sale de control.

În prezent, autoexcluderea din jocurile de noroc este o procedură voluntară, prin care orice persoană poate solicita includerea în registrul respectiv pentru a se proteja de riscul de dependență, pierderi financiare sau comportamente compulsive.

Inițiatorii subliniază că, în cazul persoanelor cu funcții publice, riscurile asociate jocurilor de noroc nu sunt doar o problemă morală individuală, ci una care ține de siguranța publică și de integritatea instituțională.

„Măsura propusă nu restrânge un drept fundamental, ci reglementează o obligație de integritate”, se arată în expunerea de motive.

Modele internaționale

O astfel de măsură a fost deja adoptată în mai multe ţări:

* În Norvegia, funcționarii publici sunt înscriși automat în baza de date a operatorului național de jocuri de noroc și nu pot participa la astfel de activități.

* În Suedia, există un sistem național de autoexcludere care îi blochează automat, pe durata mandatului, pe cei aflați în funcții guvernamentale.

* În Singapore, legea care reglementează funcționarea cazinourilor interzice accesul oficialilor publici și al personalului militar la jocurile de noroc, inclusiv online.

* În Canada, parlamentarii, angajații guvernamentali și polițiștii pot fi excluși automat din activitățile de jocuri de noroc în baza normelor de etică publică

* În Marea Britanie, legea jocurilor de noroc permite restricționarea participării funcționarilor care au acces la informații confidențiale.

Inițiativa legislativă propusă de AUR, POT şi parlamentari independenţi se află în prezent în etapa preliminară, urmând să primească avizele necesare înainte de a fi dezbătută în comisiile parlamentare.

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
gandul.ro
image
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
mediafax.ro
image
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
fanatik.ro
image
Un deputat PSD de Cluj conduce un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în declarația de avere: „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Ajutor financiar pentru pensionari, la final de 2025. Suplimentul primit de bătrâni
playtech.ro
image
A fost stabilită data pentru nunta secolului în fotbal! Când are loc marele eveniment
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Călătorii gratuite în toată Europa! Cum pot beneficia românii de acestea
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate