Polițist din Târgu-Jiu anchetat pentru proxenetism. Colecta chirii din apartamentele tatălui său chiar în uniformă

Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, după ce ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, agentul mergea să încaseze banii chiar îmbrăcat în uniforma de serviciu.

Locuințele vizate de anchetă aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri din Târgu-Jiu, care apare, de asemenea, în dosar. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru polițist, în timp ce investigațiile continuă.

Polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, au descins marți dimineață la mai multe locații din oraş, dar și din București.

Perchezițiile au vizat imobile deținute de afaceristul gorjean, în care, potrivit Antena 3 CNN, erau cazate tinere care practicau prostituția.

Agentul anchetat este fiul omului de afaceri și, potrivit surselor, ar fi fost cel care se ocupa direct de încasarea sumelor de bani de la femeile care închiriau apartamentele.

În prezent, dosarul este în plină desfășurare, iar cercetările vizează comiterea infracțiunii de proxenetism. Nu este exclusă extinderea investigației și asupra altor fapte de natură penală, care ar putea avea legătură cu încasarea unor sume consistente de bani provenite din chirii pentru apartamentele folosite în scopuri ilegale.