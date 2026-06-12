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Pentru cine e obligatoriu tahograful de la 1 iulie 2026. Noi categorii de vehicule trebuie dotate cu acest dispozitiv

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De la 1 iulie 2026, regulile Uniunii Europene privind utilizarea tahografului se extind, vizând o categorie mai largă de vehicule de transport rutier de marfă. Măsura face parte din implementarea treptată a pachetului european de mobilitate și are ca obiectiv consolidarea controlului timpilor de condus și creșterea siguranței rutiere în transportul internațional.

Mașini în trafic
Obligativitatea utilizării tahografului se extinde de la 1 iulie. Foto carVertical

Tahograful este un dispozitiv care înregistrează automat durata condusului, pauzele și perioadele de odihnă ale șoferilor, fiind utilizat pentru a preveni depășirea timpilor legali de condus și pentru a asigura condiții de muncă standardizate la nivel european.

Tahograful devine obligatoriu pentru autovehiculele ușoare

Începând cu 1 iulie 2026, toate vehiculele comerciale între 2,5 și 3,5 tone folosite la transport internațional de marfă sau operațiuni de cabotaj în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu tahograf inteligent (generația a doua – G2V2).

Până acum, aceste vehicule, frecvent utilizate pentru transporturi rapide, livrări urgente sau volume mai mici, nu intrau sub incidența acestor reguli.

Extinderea vine în contextul aplicării etapizate a legislației europene privind timpii de conducere și odihnă, cunoscută sub denumirea de „Mobility Package I”. Acest pachet legislativ a introdus treptat obligativitatea utilizării tahografului inteligent și pentru vehicule care anterior nu erau incluse în aceste cerințe.

Noile prevederi urmăresc uniformizarea controalelor în transportul rutier internațional și reducerea diferențelor de aplicare a legislației între statele membre ale Uniunii Europene.

Vehicule care rămân exceptate de la obligativitatea tahografului

Nu toate categoriile de vehicule vor intra sub incidența noilor reguli aplicabile de la 1 iulie 2026.

Rămân exceptate vehiculele utilizate exclusiv pentru transporturi necomerciale, precum și o serie de categorii speciale prevăzute de legislația europeană, cum ar fi anumite servicii publice, intervenții sau operațiuni desfășurate în condiții specifice, în funcție de derogările aplicabile la nivel național.

De asemenea, pot fi exceptate anumite tipuri de transport local sau activități care nu intră în categoria transportului rutier internațional de marfă desfășurat în scop comercial.

Aplicarea exactă a excepțiilor este stabilită de statele membre prin normele de transpunere a legislației europene, în conformitate cu cadrul general stabilit la nivelul Uniunii Europene.

Nerespectarea reglementărilor tahograf poate atrage amenzi foarte mari în România. În caz de încălcări grave, amenzile pot ajunge la 390.000 – 520.000 lei, de exemplu dacă timpul zilnic de condus este depășit cu 50%.

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