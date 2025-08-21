Noul sistem de tarifare TollRo a fost amânat. Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat joi, 21 august, că aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie anul viitor, „în paralel cu implementarea sistemului electronic de taxare”.

„Pentru a menține coerența cu termenele asumate prin PNRR, aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026, în paralel cu implementarea sistemului electronic de taxare.

Toate aceste decizii reflectă o abordare consecventă, orientată spre soluții, responsabilitate și colaborare, coordonate clare pentru activitatea MTI”, a precizat ministrul.

Tarifele rutiere la care face ministrul referire au legătură cu noul sistem electronic de tarifare rutieră în România (STRR), care include și tariful TollRo pentru camioanele de peste 3,5 tone, care a fost amânat cu șase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, potrivit unui proiect de act normativ pregătit de autorități.

Guvernul a adoptat astăzi mai multe acte normative care vizează dezvoltarea infrastructurii, creșterea siguranței rutiere și modernizarea transporturilor la nivel național, a anunțat Ciprian Șerban.

„Proiectul pentru drumul de legătură la DN 71, pe traseul Pucioasa–Fieni, intră într-o nouă etapă – prin declanșarea procedurilor de expropriere. O soluție necesară pentru reducerea blocajelor rutiere și îmbunătățirea accesului în zona urbană”, a transmis ministrul.

De asemenea, ministrul a adăugat că deschiderea punctului de frontieră la Aeroportul Tuzla permite extinderea zborurilor internaționale în sud-estul țării.

„Prin decizia privind deschiderea punctului de frontieră pe Aeroportul Tuzla, se creează premisele pentru extinderea operațiunilor aeriene internaționale în sud-estul țării, în sprijinul unor obiective economice strategice.

Modificările aduse regimului drumurilor răspund atât cerințelor aderării la Spațiul Schengen terestru, cât și a nevoii de protejare a infrastructurii rutiere prin controale modernizate, sancțiuni mai ferme și reguli clare pentru transporturile agabaritice”, adaugă acesta.