Pedepse mai mari pentru infracțiunile sexuale împotriva copiilor. Senatul a adoptat modificări importante ale Codului Penal

Senatul a adoptat un proiect de lege care aduce modificări importante Codului Penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni și înlocuiesc termenul de „pornografie infantilă” cu expresia „materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”.

Proiectul a fost aprobat cu 78 de voturi pentru, 31 împotrivă și 5 abțineri. Potrivit inițiatorilor, schimbarea terminologiei este necesară pentru a descrie mai corect natura faptelor incriminate. Aceștia susțin că termenul utilizat până acum poate induce ideea unui conținut pornografic obișnuit, în timp ce noile formulări evidențiază faptul că este vorba despre documentarea unor acte de abuz și exploatare sexuală asupra copiilor.

Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, notează Agerpres.

Dacă în prezent această faptă este sancționată cu închisoare de la unu la trei ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între unu și cinci ani.

Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la doi la șapte ani, față de limita maximă actuală de cinci ani.

Cele mai dure sancțiuni îi vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minori pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste situații, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare, conform formei adoptate de Senat.

Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.

Modificările legislative vin pe fondul unui număr tot mai mare de sesizări privind conținutul ilegal care implică minori. Potrivit rapoartelor organizației americane National Center for Missing and Exploited Children, platformele digitale transmit anual zeci de milioane de sesizări referitoare la materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Specialiștii avertizează că dezvoltarea inteligenței artificiale și utilizarea aplicațiilor cu comunicații criptate îngreunează identificarea autorilor și contribuie la răspândirea acestui tip de conținut.

Proiectul introduce și o excepție destinată să evite sancționarea penală a unor situații care implică adolescenți apropiați ca vârstă. Astfel, anumite cazuri în care diferența de vârstă dintre minori este de cel mult trei ani nu vor constitui infracțiune, cu condiția ca materialele respective să nu fie distribuite, promovate sau puse la dispoziția altor persoane.

„A privi un copil ca pe o marfă, ca pe un bun exploatabil pentru profit, este de neconceput”, a declarat senatoarea Diana Tușa, una dintre inițiatoarele proiectului.

Potrivit acesteia, modificările urmăresc să ofere autorităților instrumente mai eficiente pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor și să adapteze legislația la realitățile tehnologice actuale.

După votul din Senat, proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.