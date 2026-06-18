search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Pedepse mai mari pentru infracțiunile sexuale împotriva copiilor. Senatul a adoptat modificări importante ale Codului Penal

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Senatul a adoptat un proiect de lege care aduce modificări importante Codului Penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni și înlocuiesc termenul de „pornografie infantilă” cu expresia „materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”.

Senatul a adoptat modificări importante ale Codului Penal. FOTO: Inquam Photos / George Calin
Senatul a adoptat modificări importante ale Codului Penal. FOTO: Inquam Photos / George Calin

Proiectul a fost aprobat cu 78 de voturi pentru, 31 împotrivă și 5 abțineri. Potrivit inițiatorilor, schimbarea terminologiei este necesară pentru a descrie mai corect natura faptelor incriminate. Aceștia susțin că termenul utilizat până acum poate induce ideea unui conținut pornografic obișnuit, în timp ce noile formulări evidențiază faptul că este vorba despre documentarea unor acte de abuz și exploatare sexuală asupra copiilor.

Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, notează Agerpres. 

Dacă în prezent această faptă este sancționată cu închisoare de la unu la trei ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între unu și cinci ani.

Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la doi la șapte ani, față de limita maximă actuală de cinci ani.

Cele mai dure sancțiuni îi vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minori pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste situații, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare, conform formei adoptate de Senat.

Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.

Modificările legislative vin pe fondul unui număr tot mai mare de sesizări privind conținutul ilegal care implică minori. Potrivit rapoartelor organizației americane National Center for Missing and Exploited Children, platformele digitale transmit anual zeci de milioane de sesizări referitoare la materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Specialiștii avertizează că dezvoltarea inteligenței artificiale și utilizarea aplicațiilor cu comunicații criptate îngreunează identificarea autorilor și contribuie la răspândirea acestui tip de conținut.

Proiectul introduce și o excepție destinată să evite sancționarea penală a unor situații care implică adolescenți apropiați ca vârstă. Astfel, anumite cazuri în care diferența de vârstă dintre minori este de cel mult trei ani nu vor constitui infracțiune, cu condiția ca materialele respective să nu fie distribuite, promovate sau puse la dispoziția altor persoane.

„A privi un copil ca pe o marfă, ca pe un bun exploatabil pentru profit, este de neconceput”, a declarat senatoarea Diana Tușa, una dintre inițiatoarele proiectului.

Potrivit acesteia, modificările urmăresc să ofere autorităților instrumente mai eficiente pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor și să adapteze legislația la realitățile tehnologice actuale.

După votul din Senat, proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
digi24.ro
image
Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile
stirileprotv.ro
image
Adevărul despre drona din Portul Constanța s-ar putea afla odată cu adevărul despre anularea alegerilor. Nicușor Dan a promis că va discuta cu Zelenski „în 7-10 zile”, dar își încalcă din nou propriile termene
gandul.ro
image
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
mediafax.ro
image
El e Gigi Becali de Dortmund. Omul care aprobă investițiile străine în România este acționar în Bundesliga
fanatik.ro
image
Aurul și cuprul de la Rovina, între Bruxelles și conflicte juridice. Eșecurile celui mai mare proiect minier privat din România, cu minereuri estimate la peste 10 miliarde de dolari
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
„Dacia Sandero” a vehiculelor amfibie: „Se vinde ca pâinea caldă”. Vehiculul amfibie are 9 versiuni
gsp.ro
image
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
digisport.ro
image
Paul McCartney împlinește 84 de ani. Lucruri mai puțin știute despre marele artist
click.ro
image
Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Armata are nevoie de oameni. Aproape 7.000 de posturi, scoase la concurs de MApN
observatornews.ro
image
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
cancan.ro
image
Noul premier NU a menționat creșterea pensiilor în Programul de guvernare. Pensia anticipată, eliminată?
newsweek.ro
image
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
prosport.ro
image
Ce faci dacă ai primit amendă de parcare sau viteză în Grecia. Pași de urmat pentru a plăti simplu
playtech.ro
image
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
digisport.ro
image
Grecia declară stare de urgență pe două insule din Marea Egee din cauza penuriei de apă. Consumul turiștilor amplifică problema
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini extrem de RARE cu Monica Gabor. Are o siluetă impecabilă după ce a născut pentru a doua oară. Arată FENOMENAL! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 18 iunie. Ce rezervă ziua tuturor zodiilor
mediaflux.ro
image
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „Dacă tratamentul merge, ne vedem în sezonul 6. Dacă nu, nu”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”
click.ro
image
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”
click.ro
image
Veste uriașă pentru români. Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 iulie după creșterea salariului minim pe economie. Cine va primi mai mulți bani
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
image
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, revenire istorică la Royal Ascot, după trei ani de absență. Ținuta a fost, ca întotdeauna, plină de semnificații

Click! Pentru femei

image
Vrea să facă istorie la Cupa Mondială! Cristiano Ronaldo se pregătește să-și spulbere adversarii pe teren!

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate