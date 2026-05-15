Un fost profesor de istorie, arestat pentru zeci de mii de fișiere cu pornografie infantilă. Bărbatul mai are o condamnare

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, fost profesor, a fost reținut joi și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DIICOT Oradea că a acumulat și vizualizat zeci de mii de fișiere cu pornografie infantilă, descărcate prin aplicații de tip peer‑to‑peer.

Cservid Szilard Gerzson nu se află la prima abatere, fiind deja condamnat definitiv în 2024 pentru infracțiuni similare, potrivit eBihoreanul.

Videoclip explicit cu o minoră

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025–2026, acesta ar fi folosit programe precum BitTorrent, uTorrent, eMule sau Frostwire pentru a accesa materiale ilegale cu minori, pe care ulterior le-ar fi șters.

În urma perchezițiilor efectuate de procurori și polițiștii BCCO Bihor, pe dispozitivele ridicate a fost găsit și un videoclip explicit cu o minoră de aproximativ 15 ani.

Condamna în 2024 pentru aceeași infracțiune

Cservid a fost condamnat definitiv în aprilie 2024 de Tribunalul Timiș la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere timp de doi ani. Măsura urma să expire chiar în 2026

În precedentul dosar, el și alți șase bărbați au fost acuzați că, între 2020 și 2021, au descărcat mii de fișiere ilegale, folosind aceleași aplicații. Anchetatorii au ridicat atunci un adevărat arsenal digital: hard‑disk‑uri de până la 2 TB, pline cu materiale interzise.

Poza drept un cadru didactic respectat

În perioada în care comitea infracțiunile pentru care a fost condamnat în 2024, Cservid era profesor de istorie la Școala Gimnazială „Balaskó Nándor” din Sălacea, unde era bine cunoscut și apreciat în comunitate. Apărea frecvent la evenimente publice, în preajma copiilor pe care îi coordona în diverse activități, pozând în fața părinților și a localnicilor drept un mentor dedicat și un cadru didactic respectat.

În primul dosar, instanța nu i-a interzis să profeseze în învățământ, însă, potrivit informațiilor obținute de publicația locală, Cservid și-a dat demisia după condamnarea definitivă din 2024 și s-a angajat ulterior la o companie.

Deși se afla sub supravegherea Serviciului de Probațiune, bărbatul și-a continuat activitatea ilegală, spun anchetatorii. Activitatea sa online a fost depistată prin sistemul internațional ICACCOPS, o platformă specializată în identificarea fișierelor cu pornografie infantilă în momentul în care sunt accesate, prin recunoașterea „semnăturilor digitale” ale acestora.

Dacă Curtea de Apel Oradea va respinge contestația depusă împotriva arestării preventive, Cservid Szilard Gerzson va rămâne în detenție cel puțin până la 12 iunie 2026. Având în vedere că este recidivist, de această dată el riscă o pedeapsă cu executare în regim de detenție.

