Tânăr de 20 de ani, arestat după ce și-a violat sora în vârstă de 12 ani și a obligat-o să îi trimită fotografii în ipostaze sexuale

Un tânăr de 20 de ani, din Botoșani, este cercetat penal pentru pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și viol asupra unui minor. Victimă este chiar soara sa, o copilă în vârstă de doar 12 ani. Individul a fost arestat.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botoșani, au finaliza cercetătile în acest caz.

Faptele au avut loc între vara anului 2024 și vara anului 2025. Tânărul ar fi constrâns-o pe copila să realizeze și să îi trimită fotografii și videoclipuri cu caracter sexual explicit.

„Din probatoriul administrat, până în prezent, a reieșit că, în intervalul cuprins între vara anului 2024 și vara anului 2025, bărbatul ar fi determinat o victimă, de 12 ani, membră a familiei sale, să producă și să îi transmită fotografii și videoclipuri în ipostaze sexuale explicite”, a precizat Poliția Română, marți, într-un comunicat.

De asemenea, în acest context, tânărul ar fi trimis către sora sa mai multe imagini cu conținut sexual explicit și, profitând de vulnerabilitatea ei, ar fi întreținut acte sexuale cu aceasta.

Materiale compromițătoare găsite în timpul perchezițiilor

În urma percheziției informatice efectuate asupra unui dispozitiv de stocare aparținând tânărului, anchetatorii au descoperit mai multe materiale pornografice cu minori, ceea ce a consolidat suspiciunile privind activitatea infracțională a acestuia.

Reținut și apoi arestat preventiv

Pe 9 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea suspectului cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și viol săvârșit asupra unui minor.

Marți, 10 febriuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

