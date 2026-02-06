Patru români, parte a unui grup care se ocupa cu spălarea banilor, arestați. Prin conturile infractorilor au trecut peste 300 milioane de euro

Autorităţile române şi franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală.

Poliţiştii clujeni și procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie, 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Satu Mare, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, transportul, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc şi mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

"Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că, începând cu anul 2018, patru persoane, cetăţeni români, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din "albirea" unor sume de bani provenite din infracţiuni. Astfel, membrii ar fi înfiinţat mai multe entităţi juridice de tipul antreprenor individual şi societăţi pe acţiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franţei, societăţi prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obţinute din traficul de droguri de risc şi mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze provenienţa ilicită", se arată într-o informare trimisă vineri de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia ar fi facturat nereal prestări servicii între diverse entităţi juridice de pe teritoriul Uniunii Europene în scopul schimbării destinaţiei unor fonduri financiare, existente în patrimoniul firmelor, cu consecinţa imediată a diminuării bazei impozabile aferentă calculării taxelor şi impozitelor datorate Bugetului Uniunii Europene şi implicit în denaturarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate.

Cercetările au reliefat că, prin conturile bancare ale entităţilor juridice implicate s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume de bani ar fi fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde provenienţa lor, fiind investite în bunuri imobiliare situate în municipiile Cluj-Napoca, Bucureşti şi Satu Mare, imobile achiziţionate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracţional organizat.

În urma percheziţiilor efectuate de către poliţişti, la data de 3 februarie 2026, au fost descoperite şi ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri purtând numele unei mărci de lux, peste 23.000 de euro, suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibil a fi contrafăcute, precum şi alte mijloace de probă.

Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a 4 dintre persoane, cetăţeni români, la data de 4 februarie 2026, judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţilor de Apel Oradea şi Bucureşti dispunând măsura arestării preventive a acestora.

În urma cooperării cu omologii francezi, s-a stabilit că membrii grupării ar fi fost sprijiniţi în activitatea infracţională de alte trei persoane, cetăţeni români.

"De asemenea, autorităţile judiciare din Paris desfăşoară cercetări privind o largă reţea de spălare a banilor care ar viza şi membrii grupării de criminalitate organizată de origine română. În vederea documentării activităţii infracţionale, autorităţile de aplicare a legii din România şi din Franţa au semnat, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - J.I.T. (Joint Investigation Team). Concomitent cu acţiunea desfăşurată pe teritoriul României, autorităţile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară şi au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate", mai arată sursa citată.

La acţiunea din România au participat şi poliţişti francezi din cadrul Police Nationale - Direction de la Police Judiciaire. Audierile s-au desfăşurat la sediile D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj şi Structura Centrală.