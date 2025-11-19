search
Pariori chinezi, bani ai cartelurilor. Rețeaua secretă care spala bani la cel mai mare cazinou din Las Vegas

Publicat:

Lei Zhang a pășit din arșița deșertului în răcoarea unei săli de joc din Las Vegas, cu ochelarii de soare ascunzându-i privirea. A traversat mulțimea zgomotoasă din jurul meselor de blackjack, a trecut pe lângă sloturile asurzitoare și s-a îndreptat spre o cameră de hotel. În geantă avea o sumă considerabilă de bani lichizi – și un secret întunecat. Zhang era o piesă importantă într-o presupusă rețea globală de spălare de bani, care facilita pariurile de mare anvergură ale jucătorilor chinezi și care, potrivit anchetatorilor, avea legături cu unele dintre cele mai periculoase grupări criminale din lume, relatează CNN.

cazinou

De ani întregi, autoritățile se confruntă cu o piață neagră alimentată de restricțiile stricte impuse de Beijing privind transferul de valută. Cetățenii chinezi înstăriți, dornici să ocolească limitele, plătesc intermediari pentru a le procura milioane de dolari în numerar – bani care, deseori, provin de la carteluri mexicane ce caută să-și „curețe” profiturile obținute din vânzarea de fentanyl și alte droguri.

O investigație CNN, bazată pe sute de pagini de documente judiciare și interviuri cu mai mulți oficiali, scoate la lumină rolul puțin discutat al cazinourilor americane în această economie subterană. Într-un caz de mare notorietate, chiar și angajați ai cazinoului se aflau în interiorul schemei.

În 2023, Wynn Las Vegas a acceptat să plătească 130 de milioane de dolari într-un acord de neurmărire penală – cea mai mare confiscare penală din istoria unui cazinou american – după ce instituția a permis accesul la bani iliciți unor jucători de mare calibru. În mai 2024, autoritățile de stat au impus o amendă suplimentară de 5,5 milioane de dolari.

Detaliile cazurilor care au stat la baza acestor sancțiuni au rămas în mare parte sub tăcere – până acum.

Intermediarii chinezi și rolul angajaților Wynn

Investigația a fost impulsionată de cazul lui Zhang și al altor trei bărbați, toți recunoscuți vinovați pentru facilitarea eludării restricțiilor valutare de către jucători chinezi. În unele situații, angajați ai Wynn participau direct la înlesnirea tranzacțiilor.

Potrivit autorităților, banii furnizați de intermediari proveneau din activități precum prostituție, trafic de persoane și vânzarea de droguri extrem de letale. La cazinou, jucătorii încălcau legile americane și internaționale privind raportarea tranzacțiilor financiare, inclusiv prevederile Actului Secretului Bancar.

Deși nici cazinoul și nici inculpații nu au admis că știau originea cartelurilor, anchetatorii afirmă că acțiunile lor au facilitat ascunderea provenienței banilor iliciți.

Cerere uriașă de numerar și „bancheri din umbră”

Fenomenul are la bază o problemă simplă: marii jucători chinezi întâmpină dificultăți în accesarea fondurilor în Statele Unite. Restricțiile impuse de Beijing – care limitează la 50.000 de dolari anual suma ce poate fi transferată legal – au stimulat proliferarea băncilor clandestine.

Aceste rețele operează în paralel cu organizații criminale, inclusiv carteluri mexicane, care oferă numerar în schimbul rambursărilor făcute în China, unde autoritățile americane nu pot exercita control.

Descoperirea întâmplătoare

În 2018, un agent special al IRS a primit un pont de la angajații unui alt cazinou: un bărbat venea regulat cu o geantă, întâlnea un „host” al cazinoului și un „high roller”, apoi pleca fără să joace. Verificările au dus la identificarea lui Zhang și a altor trei intermediari.

Analiza datelor telefonice a arătat sute de contacte cu angajați de la Wynn – de o frecvență ce i-a surprins chiar și pe anchetatori.

În 2019, mai multe agenții federale s-au alăturat anchetei. Observațiile, operațiunile sub acoperire și interviurile au evidențiat un mecanism elaborat: intermediarii colectau bani din Las Vegas și Los Angeles, îi transportau la cazinouri și îi predau jucătorilor chinezi, cu sprijinul unor angajați ai cazinoului.

Cartelurile mexicane – sursa principală a numerarului

Potrivit documentelor și informațiilor obținute de CNN, o mare parte din numerar provenea direct de la carteluri implicate în traficul de fentanyl, heroină, cocaină și metamfetamină. Jucătorii chinezi efectuau apoi transferuri rapide prin aplicația WeChat, iar banii erau transformați în jetoane pentru joc.

Toate părțile aveau de câștigat: jucătorii primeau numerarul dorit, intermediarii își luau comisionul, cazinoul atrăgea jucători valoroși, iar cartelurile reușeau să înlocuiască banii murdari cu fonduri „spălate” în conturi bancare.

Operațiunea și condamnările

În mai 2019, Zhang a fost prins într-un flagrant organizat într-o cameră de hotel. Alte arestări au urmat, iar toți cei patru bărbați au pledat vinovați în 2020 pentru operarea unei afaceri ilegale de transfer de bani.

Pedeapsa cea mai dură a primit-o Zhang: 15 luni de închisoare și confiscarea a 150.000 de dolari. Celelalte pedepse au variat de la detenție la domiciliu până la câteva luni de închisoare.

Cazul Wynn nu este singular. Investigații similare au vizat cazinouri din Australia și Canada, unde operațiuni aproape identice — gen „genți de hochei pline cu numerar” — au devenit simboluri ale spălării de bani în industria jocurilor de noroc.

Experții avertizează că, deși presiunea reglementatorilor crește, cazinourile continuă să reprezinte un spațiu favorabil pentru spălarea banilor, într-o perioadă în care competiția cu platformele online intensifică presiunea pentru a atrage jucători de mare calibru.

În paralel, DEA subliniază impactul devastator al acestor rețele de spălare a banilor: banii ”albiți” la cazinouri sunt alimentați de un comerț cu droguri care, anual, provoacă peste 100.000 de decese în SUA.

SUA

