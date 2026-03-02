Video Patru români, arestați după ce au bătut un YouTuber în Roma. Trei au fost prinși în Finlanda, iar unul în România

Autoritățile italiene au anunțat arestarea a patru cetățeni români suspectați că ar fi participat la un atac violent asupra YouTuber‑ului Simone Ruzzi, cunoscut online ca Cicalone.

Incidentul a avut loc pe 12 noiembrie 2025, în stația Ottaviano a liniei A de metrou din Roma, unde creatorul de conținut a fost lovit repetat de un grup de bărbați, amintea, sâmbătă, rainews.it.

„Cicalone”, cunoscut pentru filmările sale despre siguranța în transportul public, a fost înconjurat și bătut de patru persoane în timp ce se afla în metrou.

În ajutorul inflencerului au intervenit două gărzi de securitate ale stației, care au fost și ele rănite în confruntare, la fel și o colaboratoare a YouTuber‑ului. Poliția transporturilor din Roma a ajuns rapid la fața locului.

Identificarea agresorilor a fost posibilă datorită imaginilor surprinse de camerele folosite de echipa lui Ruzzi, care documenta activitatea din metrou.

Urmărirea și capturarea suspecților

După atac, cei patru români au fugit din Italia. Trei dintre ei au fost localizați în Finlanda, unde au fost reținuți pentru alte infracțiuni și se află în procedură de extrădare. Al patrulea suspect a fugit în România, țara sa de origine, dar a fost ulterior predat autorităților italiene și escortat pe aeroportul Fiumicino.

Ancheta continuă

Poliția italiană continuă ancheta pentru stabilirea circumstanțelor în care a avut loc agresiunea, considerată o acțiune violentă premeditată.

Cazul a atras atenția publicului din Italia, dat fiind că a implicat un creator de conținut cunoscut pentru campaniile sale împotriva infracționalității din transportul public, iar incidentul a fost surprins în direct.

Amintim că, în februarie, doi frați români, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost arestați în Italia după ce au atacat și jefuit un tânăr de origine cubaneză. Ulterior, aceștia ar fi postat imaginile agresiunii pe rețelele de socializare. Cei doi minori au fost transferați la închisoarea din Torino.

Tot luna trecută, doi soți români au fost arestați de autoritățile italiene, fiind acuzați că ar fi coordonat activitatea unei rețele specializate în spargeri de depozite și revânzarea mărfii furate.