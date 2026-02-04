Șase români arestați în Germania, acuzați de furturi masive de cupru din parcuri solare

Șase cetățeni români au fost arestați în Germania, fiind acuzați că au comis o serie de furturi de proporții din parcuri solare, într-un context marcat de creșterea accentuată a prețului cuprului. Potrivit poliției din Franconia Centrală, suspecții ar face parte dintr-o bandă organizată specializată în sustragerea cablurilor de cupru din infrastructura energetică, notează presa germană.

Anchetatorii susțin că, în ultimele trei luni, gruparea ar fi comis cel puțin opt spargeri în parcuri solare din mai multe regiuni ale Germaniei, provocând pagube de ordinul sutelor de mii de euro. Infractorii ar fi vizat în mod constant cablurile de cupru ale instalațiilor fotovoltaice, furând, în total, până la 80 de kilometri de cabluri.

Cei șase suspecți, cu vârste cuprinse între 23 și 37 de ani, au fost prinși la sfârșitul lunii ianuarie, în urma unei noi spargeri într-un parc solar din zona Lampertheim, în sudul landului Hessa. Într-unul dintre vehiculele folosite de aceștia, polițiștii au descoperit o cantitate mare de cabluri, probabil furate, a căror valoare este estimată la câteva sute de mii de euro. Pe numele tuturor au fost emise mandate de arestare preventivă pentru suspiciunea de furt calificat în bandă organizată.

Arestările vin după o perioadă în care furturile din parcuri solare s-au intensificat în mai multe landuri germane. Recent, atacuri similare au fost raportate în Baden-Württemberg și Renania de Nord-Westfalia. În comuna Lobbach, din districtul Rhein-Neckar, hoți necunoscuți au pătruns într-un parc eolian și au tăiat aproximativ 50 de cabluri de cupru, provocând un prejudiciu estimat la 100.000 de euro. Un alt caz a avut loc în Neukirchen-Vluyn, în districtul Wesel, unde au fost sustrase cabluri dintr-un parc fotovoltaic.

Potrivit autorităților, scumpirea accentuată a cuprului a transformat infrastructura energetică într-o țintă atractivă pentru rețelele de hoți. Ancheta în cazul celor șase români continuă, iar poliția verifică dacă aceștia pot fi implicați și în alte furturi comise în parcuri solare din Franconia și din alte zone ale Germaniei.