 Un nou atac al Rusiei în regiunea Harkov: Trei civili au murit în urma bombardamentelor | adevarul.ro
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Foto Un nou atac al Rusiei în regiunea Harkov: Trei civili au murit în urma bombardamentelor

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Trei civili au fost uciși în atacuri atribuite forțelor ruse, desfășurate în noaptea de miercuri spre joi asupra orașului Balaklia, din regiunea Harkov, au anunțat autoritățile locale ucrainene.

atac rusesc in Balaklia Harkov FOTO FB Vitalii Karabanov, jpg
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atac rusesc in Balaklia Harkov FOTO FB Vitalii Karabanov, jpg

Potrivit șefului administrației militare a orașului, Vitalii Karabanov, primul bombardament a lovit o locuință, provocând moartea unei femei și declanșând un incendiu.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea focului și îndepărtarea dărâmăturilor.

„Astăzi, inamicul a lovit din nou cu cinic unul din cartierele orașului nostru (...). Toate serviciile relevante lucrează la locurile atacurilor inamice. Sincere condoleanțe familiei și prietenilor decedatului.Îndemn toți locuitorii comunității să nu ignore sirenele de raid aerian. Ai grija de tine si de cei dragi tie. Asigurați-vă că rămâneți în adăposturi sau în alte locuri sigure până la încheierea alertei oficiale de raid aerian”, a scris Vitalii Karabanov, într-o postare pe Facebook.

Ulterior, un al doilea atac a vizat o altă zonă rezidențială, unde un bărbat și o femeie și-au pierdut viața în apropierea unei case.

Atacurile au loc pe fondul intensificării operațiunilor aeriene de ambele părți ale conflictului, care continuă să afecteze populația civilă.

În paralel, Ucraina și-a extins acțiunile împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei și din zonele ocupate de Moscova, inclusiv infrastructură energetică și alte ținte considerate strategice de autoritățile de la Kiev, potrivit Agerpres.

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