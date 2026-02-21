Patru autospeciale care transportau pacienți la dializă, în Buzău, au avut nevoie de deszăpezire

Patru autospeciale de transport dializă au fost deszăpezite pe raza localităților Pogoanele și Glodeanu-Sărat, în urma ninsorilor din ultimele ore, a precizat sâmbătă dimineața Inspectoratul de Poliție Județean Buzău.

Autospecialele au fost scoase din nămeți și și-au reluat activitatea.

În județul Buzău traficul este restricționat pe DN2C Costeşti, până la limita cu județul Ialomița, pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, potrivit IPJ Buzău.

Și pe DN 2B, între Buzău şi Brăila, se circulă cu dificultate, potrivit Agerpres.

Viscolul puternic aduce cantităţi semnificative de zăpadă pe carosabil, îngreunând deplasarea vehiculelor.

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanţă corespunzătoare față de vehiculul din faţă, să utilizeze anvelope de iarnă şi să evite manevrele riscante.

Probleme sunt și în alte județe din țară.

Amintim că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, şi viscol, ce vizează 16 judeţe şi Municipiul Bucureşti, până duminică dimineaţa.

Până sâmbătă seara (21 februarie), vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpaţii de Curbură, apoi şi în sud-estul Olteniei şi Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50 - 60 km/h şi local de 65 - 70 km/h.