Joi, 19 Februarie 2026
Iarna nu s-a încheiat. După ninsori și viscol, urmează diferențe mari de temperatură și risc de inundații

După cel mai sever episod de iarnă din acest an, ninsorile se retrag treptat din România, însă vremea rămâne instabilă, cu variații termice semnificative de la o zi la alta. Meteorologii avertizează că, deși precipitațiile vor fi puține în perioada următoare, diferențele de temperatură vor fi accentuate, iar episoadele de iarnă nu sunt complet excluse.

Ninsorile se retrag treptat din România, însă vremea rămâne instabilă. FOTO: Shutterstock

În vestul țării, temperaturile vor ajunge joi până la 14 grade Celsius, însă în doar două zile valorile vor scădea cu aproximativ 10 grade, urmând ca în noaptea de sâmbătă să se instaleze din nou gerul.

Șefa departamentului de Climatologie din cadrul Administrația Națională de Meteorologie, Roxana Bojariu, a declarat la Digi24 că astfel de episoade cu ninsori și viscol mai pot apărea în acest sezon rece.

„Și martie este o lună capricioasă, iar în 2017 - e adevărat, un fenomen rar - am avut viscol în partea a doua a lunii aprilie. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul cald, probabilitatea de a avea astfel de episoade scade. Însă să fim totuși atenți în săptămânile următoare”, a explicat Roxana Bojariu.

Aceasta a subliniat că România traversează o tranziție de la o fază negativă a oscilației arctice către una influențată de ciclonii atlantici, ceea ce va favoriza transportul de aer mai cald dinspre Oceanul Atlantic și Europa Occidentală, cu efecte pozitive asupra regimului termic.

Totodată, în această iarnă, au fost înregistrate mai multe episoade de ninsori comparativ cu anii precedenți, mai ales în zonele joase.

„Statistic vorbind, în ultimii ani, episoadele acestea de ninsori cu strat de zăpadă, mai ales în zonele zonele joase, au fost rare și asta e tendința și în viitor. Numai că asta nu exclude prezența unor evenimente ca acestea pe care l-am avut anul acesta în ianuarie și februarie, chiar în condițiile încălzirii globale. Pot fi perioade limitate în timp în care să avem condiții severe de iarnă și, chiar dacă ele sunt mai rare, pot să aibă o intensitate destul de mare”, a spus Bojariu.

Un aspect remarcabil al acestei ierni a fost alternanța foarte rapidă a regimului termic, cu diferențe de peste 10 grade Celsius în intervale scurte de timp. În același timp, luna decembrie 2025 a fost una dintre cele mai calde din intervalul de referință, ocupând locul cinci în clasamentul celor mai calde luni decembrie.

Specialiștii avertizează și asupra riscului de inundații, odată cu topirea stratului de zăpadă.

„Au fost astfel de estimări și atenționări din partea colegilor noștri hidrologi și probabil că vor mai fi, pe măsură ce zăpada topită se va cupla cu precipitații”, a mai explicat Roxana Bojariu.

După episodul de ninsori abundente care a afectat mare parte din țară miercuri, vremea se va încălzi ușor în următoarele zile, însă un nou val de aer rece este așteptat începând din acest weekend, a anunțat directorul Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu. Sâmbătă și duminică, este posibil să avem temperaturi minime sub -15… -10 grade pe timpul nopții în Moldova și -5 grade în Capitală.

