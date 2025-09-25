Un TIR cu oi e blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Soluția propusă - sacrificarea animalelor

Situație critică la granița dintre România și Republica Moldova: un transport de ovine este blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Din cauza unor probleme financiare ale importatorului, animalele riscă să fie sacrificate, în ciuda faptului că au trecut deja de controlul veterinar.

Un TIR care transporta 32 de ovine este blocat de cinci zile în zona neutră dintre vămile Albița (România) și Leușeni (Republica Moldova), în urma refuzului autorităților vamale moldovene de a permite intrarea transportului în țară. Situația a apărut din cauza faptului că firma importatoare din Republica Moldova se află în insolvență și nu poate achita taxele vamale.

Deși transportul a primit undă verde din partea autorităților sanitar-veterinare române și chiar a serviciului veterinar al Poliției de Frontieră din Leușeni, vehiculul a fost oprit înainte de a intra efectiv pe teritoriul moldovean.

„Odată ajuns în Vama Leuşeni, transportul de ovine a fost admis de către serviciul veterinar al Poliţiei de Frontieră în Leuşeni pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Conform declaraţiei verbale a şoferului, autorităţile vamale din Republica Moldova nu au permis intrarea transportului în ţara vecină, deoarece importatorul are conturile blocate şi nu poate achita taxele vamale de import”, a explicat prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, pentru Agerpres.

Mai grav este faptul că, potrivit legislației europene, odată ieșite din spațiul comunitar, animalele nu mai pot fi readuse în România. În lipsa unei soluții rapide, autoritățile iau în calcul o măsură extremă: sacrificarea oilor în zona de tampon unde se află TIR-ul.

„Prin urmare, şi în momentul de faţă tirul cu ovine se află între cele două vămi şi nu se poate întoarce cu animalele vii în România. Sunt discuţii purtate între transportatori şi reprezentaţii din Republica Moldova şi în contextul în care ele nu vor intra în Republica Moldova pentru că înţeleg că acea societate comercială este în insolvenţă, animalele vor fi asanate în locaţia unde sunt acum”, a precizat prefectul.