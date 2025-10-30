Patriarhia Română clarifică incidentul de la Catedrala Națională: „Accesul nu a fost oprit în vreun fel”

Patriarhia Română a transmis joi, 30 octombrie 2025, clarificări privind incidentul produs dimineața devreme la Catedrala Națională, unde mii de credincioși s-au adunat pentru a se închina. Potrivit instituției, accesul pelerinilor nu a fost blocat, ci doar redirecționat temporar pentru curățenie.

În comunicatul transmis de Patriarhia Română, se precizează că între orele 8:00 și 8:30 a avut loc slujba de Te-Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române. Evenimentul a fost dedicat Zilei Clerului Militar, celebrată pentru prima dată în acest an.

„Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu a fost oprit în vreun fel nici înainte, nici în timpul, nici după încheierea slujbei de Te-Deum”, transmite Patriarhia.

Ce s-a întâmplat la ora 5:30

Potrivit Patriarhiei, incidentul semnalat la ora 5:30 dimineața a avut loc atunci când personalul Catedralei a dispus oprirea temporară a accesului prin ușa principală pentru operațiuni de curățenie. Pelerinii au fost redirecționați printr-o intrare laterală, pentru a putea continua închinarea.

„Din cauza unei neînțelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total și au încercat să înainteze spre zona treptelor Catedralei. Ulterior, înțelegând situația și faptul că nu va exista nicio oprire a accesului în Catedrală, ci doar o redirecționare a acestuia, rândul de închinare a revenit la loc”, precizează Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Patriarhia subliniază că incidentul nu are nicio legătură cu slujba de Te-Deum care a avut loc între orele 8:00 și 8:30.

Reacția Jandarmeriei

Anterior, Jandarmeria Română a confirmat că incidentul s-a produs în jurul orei 5.30, la solicitarea personalului Catedralei, când accesul prin ușa principală a fost restricționat temporar pentru curățenie. „Accesul enoriașilor a fost redirecționat prin intrarea laterală”, au precizat reprezentanții instituției.

Jandarmeria a explicat că un număr redus de persoane a interpretat greșit măsura și a încercat să înainteze spre scările Catedralei, crezând că intrarea va fi blocată. Forțele de ordine au intervenit rapid pentru a calma situația și au reluat accesul controlat al pelerinilor în jurul orei 6:30, prin ambele intrări. „Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale în urma aglomerării produse”, a transmis instituția.

Mii de credincioși la Catedrala Națională

În această dimineață, mii de pelerini s-au aflat în zona Catedralei Naționale, așteptând să intre pentru a se închina. În momentul incidentului, mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să ajungă spre ușile lăcașului de cult, însă jandarmii au reușit cu greu să restabilească ordinea.

După trei zile în care accesul prin fața altarului a fost permis, peste 100.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

În contextul numărului mare de vizitatori, Patriarhia Română a decis prelungirea perioadei de închinare până la 5 noiembrie, față de 31 octombrie, cum era stabilit inițial.