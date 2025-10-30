Revoltă a credincioșilor care stăteau la coadă la Catedrala Națională. Au forțat dispozitivul de ordine pentru a intra în lăcașul de cult

Incidente la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre în interior. Mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să intre în lăcașul de cult.

Catedrala Națională a fost închisă pentru cutățeni, lucru care a nemulțumit credincioșii care stăteau la rând să intre în interior. Oamenii au forțat dispozitivul de ordine al jandarmilor și s-au îndreptat spre ușile catedralei.

Cu greu jandarmii au reușit să restabilească ordinea și să-i convingă pe credincioși să fie răbdători, potrivit Digi24.

După trei zile în care a fost permisă intrarea în Catedrală, prin fața altarului au trecut 100.000 de pelerini.

Lăcașul de cult va rămâne deschis până la 5 noiembrie, față de 31 octombrie, cum era stabilit inițial. Motivul este numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale.

„Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare”, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Timpul de așteptare poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, aici.