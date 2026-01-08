Video Un oligarh rus, fost colaborator al Gazprom și Rosneft, a murit într-un accident de elicopter într-o stațiune montană

Oligarhul rus Ililaș Ghimadutdinov, fost director al unei companii de transport care furniza servicii pentru giganții energetici Gazprom și Rosneft, a murit într-un accident de elicopter produs în regiunea Perm din Rusia.

Ililaș Ghimadutdinov conducea compania de transport Tattranscom. În accident și-a pierdut viața și pilotul elicopterului, Elmir Koniakov, angajat al aceleiași companii. Cei doi se aflau la bordul unui elicopter privat de tip Robinson R44, care zbura la joasă altitudine în zona stațiunii montane Așatli Park, informează agenția Tass.

Potrivit autorităților ruse, zborul nu era autorizat, iar elicopterul s-a prăbușit după ce a agățat cablurile unei telecabine pentru schi.

Pe rețelele sociale a fost distribuită o înregistrare video care surprinde momentul prăbușirii aparatului de zbor.

Moartea lui Ghimadutdinov se adaugă unei serii de decese controversate în rândul elitelor economice din Rusia. Anul trecut, Andrei Badalov, vicepreședinte al companiei petroliere Transneft, a fost găsit mort la Moscova, după ce ar fi căzut de la fereastră.

De asemenea, în septembrie 2024, Mihail Rogachev, fost director executiv al unui important gigant petrolier și fost vicepreședinte al Yukos, a fost descoperit mort în capitala rusă. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi căzut de la o fereastră. Ar fi lăsat un bilet de sinucidere și un mesaj familiei.

Conform unei investigații realizate de publicația independentă Meduza, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, declanșate pe 24 februarie 2022, cel puțin 14 oligarhi ruși din sectoarele energetic și al transporturilor au murit în circumstanțe considerate suspecte.