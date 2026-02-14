Video Momentul în care are loc o detonare controlată la primul tunel de autostradă din Vâlcea, Robești

Tunelul Robești este primul dintre cele șapte tuneluri planificate pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) și primul tunel de autostradă din județul Vâlcea construit prin tehnici de dinamitare controlată.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a prezentat într-un clip video cum se desfășoară o detonare în galeria tunelului.

„La primul tunel rutier de pe o autostradă care se execută pe raza DRDP Craiova, antreprenorul a început săpăturile și detonările și de pe partea dinspre Sibiu. Pentru a mări ritmul de lucru se fac cinci detonări în fiecare zi”, a precizat sursa citată.

Tunelul Robești va avea aproximativ 900 de metri, fiind format din două galerii, câte una pe fiecare sens de mers. În prezent, s-au excavat 351 de metri pe galeria dreaptă și 332 metri pe galeria stângă.

Tot sâmbătă, CNAIR a anunțat începerea lucrărilor la un nou tunel pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu.

„Am intrat într-o nouă etapă pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Chiar dacă suntem în plină iarnă, asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) menține un ritm de lucru susținut, activând 24 de ore din 24 acolo unde frontul de lucru permite. Au început operațiunile premergătoare pentru Tunelul Boița 1. Acesta este format din două galerii: 264 metri (galeria dreaptă) și 247 metri (galeria stângă). Este al doilea punct critic de pe această secțiune unde atacăm muntele”, a declarat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Despre stadiul lucrărilor pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu (31,33 km), Pistol a precizat: „Tunelul Robești: Avansăm constant! S-au excavat deja 332 metri din galeria stângă și 351 metri din galeria dreaptă. Lucrările au început acum și pe sensul dinspre Sibiu. Structurile majore prind contur:

Viaductul V01: 63%

Viaductul V03: 62,82%

Viaductul V02: 57,28%

Viaductele V04 și V05: 49,68%

Mobilizare: sunt în teren 311 muncitori și 111 utilaje specializate. Stadiul fizic al întregii secțiuni a ajuns la 8,2%. Ritmul va crește exponențial pe măsură ce se vor elibera autorizațiile de construire pentru restul sectoarelor, odată cu emiterea Acordului de Mediu Revizuit. Secțiunile 2 și 3 reprezintă primul tronson de autostradă care va străpunge efectiv Carpații. La final, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european: aproximativ 850 km de drum de mare viteză de la Constanța până la Nădlac. Investim 4,25 miliarde lei (fără TVA) prin Programul Transport pentru a transforma acest vis în realitate. Este o lucrare de o complexitate tehnică fără precedent, dar esențială pentru viitorul economic al țării”, a adăugat Cristian Pistol.