Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Parlamentul înființează o comisie de anchetă privind explozia din Rahova, pentru „a clarifica circumstanțele care au condus la pierderea de vieți”

Publicat:

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat miercuri, 29 octombrie, solicitarea grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România și POT pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze circumstanțele și responsabilitățile legate de explozia produsă recent în Rahova.

Comisia ar putea propune măsuri legislative. FOTO: Inquam Photos/Tudor Pană
În solicitarea înaintată, reprezentanții AUR motivează că inițiativa are la bază „principiul supremației legii și dreptul cetățenilor la o informare corectă asupra problemelor de interes public”. Ei subliniază că tragedia de pe Calea Rahovei, soldată cu pierderi de vieți omenești și distrugerea unui imobil de locuințe, impune o analiză transparentă și riguroasă a modului în care au acționat autoritățile înainte și după explozie.

„Comisiile de anchetă au rolul de instrument de control parlamentar, menit să asigure transparenţă, răspundere instituţională şi garantarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. În contextul tragediei de la Calea Rahovei, acest rol devine esenţial pentru a clarifica circumstanţele care au condus la pierderea de vieţi omeneşti, distrugerea unei clădiri de locuinţe şi afectarea gravă a încrederii publice în funcţionarea instituţiilor statului”, se arată în solicitarea citată de Agerpres.

Obiectivele comisiei

Comisia parlamentară va avea rolul de a stabili succesiunea exactă a evenimentelor care au condus la explozie; de a identifica eventuale erori, neglijențe sau întârzieri în intervenția autorităților; de a verifica modul în care au acționat instituțiile cu atribuții în domeniul gazelor și al situațiilor de urgență; de a determina responsabilitățile instituționale și eventualele carențe legislative.

Totodată, comisia ar putea propune măsuri legislative, precum înăsprirea sancțiunilor pentru operatorii de gaze și firmele de mentenanță neautorizate; introducerea unui mecanism unic de răspundere instituțională pentru intervențiile întârziate; consolidarea controlului parlamentar asupra ANRE și operatorilor de rețea; revizuirea normelor privind verificările tehnice ale instalațiilor de gaze în blocurile de locuințe.

