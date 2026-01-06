search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sondaj. Jumătate dintre români vor relații economice mai apropiate cu Moscova

0
0
Publicat:

Peste jumătate dintre români sunt nemulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA. Tot atâția consideră însă că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu Rusia. Procentul este mai mare în mediul urban, acolo unde sunt și cei mai mulți care consideră că războiul din Ucraina ar trebui să se încheie în condițiile impuse de SUA.  

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Un sondaj realizat de Avangarde în perioada 27.12.2025 – 30.12.2025 indică faptul că românii sunt nemulțumiți de relațiile cu SUA sau cu Rusia, fiind de părere că pacea în Ucraina ar trebui semnată în condițiile impuse de SUA. 

În cazul în care pacea în Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de SUA considerați că aceasta ar trebui semnată în aceste condiții?

68% din respondenți indică „da”, în timp ce 18% indică „nu”. 

Răspunsurile diferă însă în funcție de mediul urban sau rural. Procentul celor care nu sunt de acord cu această afirmație din mediul rural este mai mare decât cel din mediul urban. 

Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărată de NATO?

74% indică „da”, iar 17% au răspuns „nu”. 

Încrederea în SUA scade însă în cazul celor din mediul rural, procentele fiind schimbate în sens invers cu peste 10%. 

Din punctul dumneavoastră de vedere ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu în România?

În privința asta părerile sunt împărțite în mod aproape egal. 49% consideră că da, iar 47% consideră că nu ar trebui introdus. Această opinie este accentuată în mediul rural, în timp ce în mediul urban opinia este aceea că ar trebui introdus serviciul militar. 

Din punctul dumneavoastră de vedere România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a își consolida capacitatea de apărare?

71% indică „da”, iar 22 indică „nu”. Procentul celor care consideră că ar fi nevoie de o înarmare mai rapidă este mai mare în mediul urban, iar cei care indică „nu” sunt mai numeroși în mediul rural. 

Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA?

36 au indicat „da”, iar 56% au indicat „nu”. Cei mai numeroși nemulțumi sunt în mediul urban. 

Ținând cont de modul în care arată astăzi Federația Rusă, economic vorbind, credeți că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu aceasta?

48% au răspuns „da”, în timp ce 49 au răspuns „nu”. Procentul celor care cred că ar fi nevoie de o relație mai apropiată este mai mare în mediul urban, față de cel rural. În mediul rural opinia este aceea că nu este nevoie de o relație mai apropiată. 

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți, prin metoda CATI. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%. Avangarde este deținut de sociologul Marius Pieleanu. 

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
gandul.ro
image
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
mediafax.ro
image
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Accident cu mașină neasigurată în 2026: ce opțiuni ai și cum recuperezi banii
playtech.ro
image
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
wowbiz.ro
image
Se ÎNCHID școlile! Autoritățile din aceste zone au decis să pună lacătul pe ușă! Ninsori abundente, stratul de zăpadă ajunge la 30 cm, şi ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Delcy Rodriguez a depus oficial jurământul ca președinte al Venezuelei după răpirea lui Maduro
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
click.ro
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare