Sondaj. Jumătate dintre români vor relații economice mai apropiate cu Moscova

Peste jumătate dintre români sunt nemulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA. Tot atâția consideră însă că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu Rusia. Procentul este mai mare în mediul urban, acolo unde sunt și cei mai mulți care consideră că războiul din Ucraina ar trebui să se încheie în condițiile impuse de SUA.

Un sondaj realizat de Avangarde în perioada 27.12.2025 – 30.12.2025 indică faptul că românii sunt nemulțumiți de relațiile cu SUA sau cu Rusia, fiind de părere că pacea în Ucraina ar trebui semnată în condițiile impuse de SUA.

În cazul în care pacea în Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de SUA considerați că aceasta ar trebui semnată în aceste condiții?

68% din respondenți indică „da”, în timp ce 18% indică „nu”.

Răspunsurile diferă însă în funcție de mediul urban sau rural. Procentul celor care nu sunt de acord cu această afirmație din mediul rural este mai mare decât cel din mediul urban.

Dumneavoastră personal considerați că dacă România ar fi atacată de Federația Rusă, țara noastră ar fi apărată de NATO?

74% indică „da”, iar 17% au răspuns „nu”.

Încrederea în SUA scade însă în cazul celor din mediul rural, procentele fiind schimbate în sens invers cu peste 10%.

Din punctul dumneavoastră de vedere ar trebui reintrodus serviciul militar obligatoriu în România?

În privința asta părerile sunt împărțite în mod aproape egal. 49% consideră că da, iar 47% consideră că nu ar trebui introdus. Această opinie este accentuată în mediul rural, în timp ce în mediul urban opinia este aceea că ar trebui introdus serviciul militar.

Din punctul dumneavoastră de vedere România ar trebui să se înarmeze rapid pentru a își consolida capacitatea de apărare?

71% indică „da”, iar 22 indică „nu”. Procentul celor care consideră că ar fi nevoie de o înarmare mai rapidă este mai mare în mediul urban, iar cei care indică „nu” sunt mai numeroși în mediul rural.

Dumneavoastră personal sunteți mulțumit de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA?

36 au indicat „da”, iar 56% au indicat „nu”. Cei mai numeroși nemulțumi sunt în mediul urban.

Ținând cont de modul în care arată astăzi Federația Rusă, economic vorbind, credeți că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu aceasta?

48% au răspuns „da”, în timp ce 49 au răspuns „nu”. Procentul celor care cred că ar fi nevoie de o relație mai apropiată este mai mare în mediul urban, față de cel rural. În mediul rural opinia este aceea că nu este nevoie de o relație mai apropiată.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți, prin metoda CATI. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%. Avangarde este deținut de sociologul Marius Pieleanu.