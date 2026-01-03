Noi negocieri la Kiev între Ucraina și aliații occidentali, în contextul înăspririi poziției Rusiei

Sâmbătă, la Kiev, sunt programate noi discuții între Ucraina și partenerii săi europeni și americani, în cadrul eforturilor diplomatice de identificare a unui acord care să ducă la încheierea războiului cu Rusia. Negocierile au loc în contextul în care Moscova a transmis că intenționează să adopte o poziție mai dură.

Consilierii pentru securitate ai statelor europene care sprijină Kievul se vor întâlni cu oficiali ucraineni, în timp ce o delegație americană va participa prin videoconferință. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, la reuniune și-au confirmat prezența reprezentanți din 15 țări, alături de oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO.

Întâlnirea de la Kiev are loc înaintea summitului programat săptămâna viitoare în Franța, unde statele din așa-numita „Coaliție a voinței” vor discuta în continuare sprijinul pentru Ucraina. Zelenski a precizat că una dintre temele centrale ale reuniunii o reprezintă garanțiile de securitate pe care aliații le-ar putea oferi Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace.

În luna decembrie, liderul de la Kiev s-a aflat la Washington, unde a discutat cu Donald Trump despre inițiativa americană privind oprirea conflictului, aflat acum în al patrulea an. Cu toate acestea, mai multe aspecte sensibile rămân nerezolvate.

În paralel, Rusia a anunțat că își va „înăspri” poziția, după ce a acuzat Ucraina de un atac cu drone asupra unei reședințe a președintelui Vladimir Putin și de un bombardament soldat, potrivit Moscovei, cu moartea a 28 de civili în noaptea de Anul Nou, într-o zonă din regiunea Herson aflată sub control rus.

În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 19,4% din teritoriul Ucrainei. Datele Institutului pentru Studiul Războiului arată că, pe parcursul anului 2025, Rusia a ocupat suplimentar mai puțin de 1% din suprafața țării. În luna decembrie, înaintarea a fost de 244 de kilometri pătrați, cel mai redus avans lunar din primăvară, pe fondul condițiilor meteo dificile. Cu toate acestea, ofensiva rusă s-a intensificat în regiunea Donbas, una dintre principalele linii de apărare ale armatei ucrainene.

Evacuări și schimbări la vârful puterii

Ca urmare a presiunii militare, autoritățile ucrainene au decis evacuarea a peste 3.000 de copii, împreună cu familiile lor, din aproximativ 40 de localități situate în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk.

În mesajul său de Anul Nou pentru 2026, Volodimir Zelenski a declarat că un posibil acord de pace este „finalizat în proporție de 90%”, subliniind însă că diferențele rămase vor fi decisive pentru viitorul păcii, inclusiv în privința teritoriilor ocupate de Rusia.

Negocierile nu se desfășoară direct între Kiev și Moscova, ambele părți purtând discuții separate cu oficiali americani. Acceptarea actualei variante a acordului de către Rusia este considerată puțin probabilă, întrucât ar presupune renunțarea la revendicări esențiale.

Vladimir Putin a reiterat recent că obiectivele Rusiei vor fi atinse prin mijloace militare, în cazul unui eșec al negocierilor, salutând totodată progresele armatei ruse pe front.

Pe plan intern, Zelenski a decis numirea șefului serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, la conducerea administrației prezidențiale. Acesta îl înlocuiește pe Andrii Iermak, aflat în dizgrație în urma unui scandal de corupție. Budanov, militar de carieră, este cunoscut pentru operațiuni îndrăznețe împotriva Rusiei și este considerat o figură ostilă de către Moscova.

Totodată, președintele ucrainean a anunțat intenția de a-l schimba pe ministrul apărării, Denîs Șmîhal, numit în funcție în iulie 2025, cu actualul ministru al transformării digitale, Mîhailo Fedorov, în vârstă de 34 de ani.

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de noi atacuri de ambele părți. Vineri, forțele ruse au bombardat centrul orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, provocând peste 30 de victime, potrivit autorităților locale.