Planul de pace „fără dinți” riscă să nu-l oprească pe Putin, avertizează analiștii, în timp ce liderii se reunesc la Paris

Lideri politici și militari din întreaga lume se reunesc marți la Paris, pe fondul unor îndoieli tot mai mari că un plan de pace susținut de Occident pentru Ucraina poate depăși nivelul simbolic și poate impune costuri reale Rusiei.

În timp ce oficialii vorbesc despre „momentum diplomatic”, analiștii avertizează că fereastra de oportunitate se îngustează, iar întrebările esențiale rămân fără răspuns – în special în privința disponibilității Statelor Unite de a susține și aplica un acord durabil.

Întâlnirea, organizată sub egida așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, are loc în contextul continuării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene. Experții avertizează că orice acord lipsit de mecanisme clare de aplicare este puțin probabil să descurajeze Kremlinul.

Întrebarea centrală care planează asupra reuniunii de la Paris este dacă unitatea occidentală se poate traduce în consecințe concrete pe care Moscova să le considere credibile, scrie kyivpost.com.

Un acord aproape finalizat, dar cu puncte-cheie lipsă

Oficialii ucraineni afirmă că cadrul planului este „finalizat în proporție de 90%”. Totuși, restul de 10% – garanțiile de securitate, implicarea fermă a SUA și sancțiuni clare în caz de încălcare – ar putea decide dacă planul va rezista testului realității.

„Săptămâna aceasta vom lucra cu partenerii noștri europeni și americani pentru a ne asigura că Ucraina primește sprijinul de care are nevoie”, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski.

Declarația vine în timp ce consilieri din 15 țări, inclusiv Franța, Germania și Regatul Unit, alături de reprezentanți ai NATO și ai Uniunii Europene, continuă discuțiile pregătitoare începute la Kiev în weekend.

Statele Unite revin în prim-plan

Pentru diplomații europeni, principalul element de incertitudine rămâne rolul Statelor Unite.

La Paris sunt așteptați trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Secretarul de stat Marco Rubio nu va participa, oficialii americani invocând „motive evidente” legate de criza din Venezuela.

Autoritățile franceze descriu momentul drept o relansare diplomatică.

„Nu am acceptat niciodată ideea că SUA vor abandona Ucraina”, a declarat un oficial de rang înalt de la Palatul Élysée, adăugând că Parisul consideră că a reușit „o reconvergență între Ucraina, Europa și America”.

În privat însă, tonul este mai rezervat. „Este vorba despre a vedea dacă trimișii lui Trump sunt pregătiți să transforme semnalele politice în angajamente obligatorii”, a declarat un diplomat occidental.

De la acord politic la descurajare reală

Oficialii spun că agenda summitului este strict definită și vizează transformarea consensului politic în măsuri operaționale.

Printre priorități se numără menținerea sprijinului militar pentru Ucraina și crearea unor mecanisme credibile de monitorizare a unui eventual armistițiu – o recunoaștere tacită a faptului că acordurile anterioare au eșuat din cauza lipsei de supraveghere și aplicare.

Discuțiile includ și posibilitatea desfășurării unei forțe multinaționale de reasigurare după război, reacții automate în caz de încălcare a acordului de către Rusia și cooperare pe termen lung în domeniul apărării.

La reuniune participă aproximativ 27 de lideri, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este de asemenea prezentă, subliniind că aderarea la UE rămâne „o garanție clară de securitate” pentru Ucraina.

Avertismente din afara sălii de negocieri

Analiștii avertizează că, chiar și cu o poziție occidentală unitară, Moscova ar putea să nu fie descurajată.

„Dacă Europa și SUA sunt de acord asupra unui cadru comun, ce urmează?”, a întrebat Doug Klain, de la organizația Razom. „Vedem sancțiuni reale și ajutor militar suplimentar sau doar apeluri diplomatice?”

Un oficial NATO a fost mai tranșant: „Un cadru fără consecințe automate nu este un plan de pace. Moscova îl va testa din prima zi”.

Diplomația, umbrită de atacuri

Orice progres diplomatic este subminat de evoluțiile de pe teren.

Atacuri rusești nocturne au ucis cel puțin două persoane în apropiere de Kiev, inclusiv într-o clinică privată care a fost cuprinsă de flăcări. Medicii au fost nevoiți să evacueze pacienții în timpul atacului.

„Acesta este un bombardament de teroare sincronizat cu momentele diplomatice”, a declarat Yuriy Boyechko, directorul organizației Hope For Ukraine.

Oficialii occidentali sunt de acord, în privat, că mesajul transmis de Moscova este clar: orice întârziere costă vieți.

O fereastră care se închide

Pentru Paris, summitul reprezintă o încercare de a reafirma leadershipul european și de a ancora mai ferm Washingtonul într-o strategie comună.

Pentru Kiev, miza este transformarea sprijinului politic în garanții aplicabile.

Pentru Washington, este un prim test al disponibilității administrației Trump de a trece de la retorică la angajamente concrete.

„Pacea nu este blocată de lipsa ideilor, ci de lipsa consecințelor”, a spus un oficial occidental. „În curând vom afla dacă Occidentul este pregătit să schimbe asta.”

Pentru moment, Parisul rămâne un oraș al speranțelor mari și al așteptărilor prudente, unde detaliile unui posibil acord de pace sunt negociate în umbra unui război care nu dă semne că s-ar opri.