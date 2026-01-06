search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Planul de pace „fără dinți” riscă să nu-l oprească pe Putin, avertizează analiștii, în timp ce liderii se reunesc la Paris

0
0
Publicat:

Lideri politici și militari din întreaga lume se reunesc marți la Paris, pe fondul unor îndoieli tot mai mari că un plan de pace susținut de Occident pentru Ucraina poate depăși nivelul simbolic și poate impune costuri reale Rusiei.

Lideri europeni, noi discuții privind pacea în Ucraina/FOTO:EPA?EFE
Lideri europeni, noi discuții privind pacea în Ucraina/FOTO:EPA?EFE

În timp ce oficialii vorbesc despre „momentum diplomatic”, analiștii avertizează că fereastra de oportunitate se îngustează, iar întrebările esențiale rămân fără răspuns – în special în privința disponibilității Statelor Unite de a susține și aplica un acord durabil.

Întâlnirea, organizată sub egida așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, are loc în contextul continuării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene. Experții avertizează că orice acord lipsit de mecanisme clare de aplicare este puțin probabil să descurajeze Kremlinul.

Întrebarea centrală care planează asupra reuniunii de la Paris este dacă unitatea occidentală se poate traduce în consecințe concrete pe care Moscova să le considere credibile, scrie kyivpost.com.

Un acord aproape finalizat, dar cu puncte-cheie lipsă

Oficialii ucraineni afirmă că cadrul planului este „finalizat în proporție de 90%”. Totuși, restul de 10% – garanțiile de securitate, implicarea fermă a SUA și sancțiuni clare în caz de încălcare – ar putea decide dacă planul va rezista testului realității.

„Săptămâna aceasta vom lucra cu partenerii noștri europeni și americani pentru a ne asigura că Ucraina primește sprijinul de care are nevoie”, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski.

Declarația vine în timp ce consilieri din 15 țări, inclusiv Franța, Germania și Regatul Unit, alături de reprezentanți ai NATO și ai Uniunii Europene, continuă discuțiile pregătitoare începute la Kiev în weekend.

Statele Unite revin în prim-plan

Pentru diplomații europeni, principalul element de incertitudine rămâne rolul Statelor Unite.

La Paris sunt așteptați trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Secretarul de stat Marco Rubio nu va participa, oficialii americani invocând „motive evidente” legate de criza din Venezuela.

Autoritățile franceze descriu momentul drept o relansare diplomatică.

„Nu am acceptat niciodată ideea că SUA vor abandona Ucraina”, a declarat un oficial de rang înalt de la Palatul Élysée, adăugând că Parisul consideră că a reușit „o reconvergență între Ucraina, Europa și America”.

În privat însă, tonul este mai rezervat. „Este vorba despre a vedea dacă trimișii lui Trump sunt pregătiți să transforme semnalele politice în angajamente obligatorii”, a declarat un diplomat occidental.

De la acord politic la descurajare reală

Oficialii spun că agenda summitului este strict definită și vizează transformarea consensului politic în măsuri operaționale.

Printre priorități se numără menținerea sprijinului militar pentru Ucraina și crearea unor mecanisme credibile de monitorizare a unui eventual armistițiu – o recunoaștere tacită a faptului că acordurile anterioare au eșuat din cauza lipsei de supraveghere și aplicare.

Citește și: Amenințările lui Putin la adresa Europei: anatomia unei mari înșelătorii

Discuțiile includ și posibilitatea desfășurării unei forțe multinaționale de reasigurare după război, reacții automate în caz de încălcare a acordului de către Rusia și cooperare pe termen lung în domeniul apărării.

La reuniune participă aproximativ 27 de lideri, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este de asemenea prezentă, subliniind că aderarea la UE rămâne „o garanție clară de securitate” pentru Ucraina.

Avertismente din afara sălii de negocieri

Analiștii avertizează că, chiar și cu o poziție occidentală unitară, Moscova ar putea să nu fie descurajată.

„Dacă Europa și SUA sunt de acord asupra unui cadru comun, ce urmează?”, a întrebat Doug Klain, de la organizația Razom. „Vedem sancțiuni reale și ajutor militar suplimentar sau doar apeluri diplomatice?”

Un oficial NATO a fost mai tranșant: „Un cadru fără consecințe automate nu este un plan de pace. Moscova îl va testa din prima zi”.

Diplomația, umbrită de atacuri

Orice progres diplomatic este subminat de evoluțiile de pe teren.

Atacuri rusești nocturne au ucis cel puțin două persoane în apropiere de Kiev, inclusiv într-o clinică privată care a fost cuprinsă de flăcări. Medicii au fost nevoiți să evacueze pacienții în timpul atacului.

„Acesta este un bombardament de teroare sincronizat cu momentele diplomatice”, a declarat Yuriy Boyechko, directorul organizației Hope For Ukraine.

Oficialii occidentali sunt de acord, în privat, că mesajul transmis de Moscova este clar: orice întârziere costă vieți.

O fereastră care se închide

Pentru Paris, summitul reprezintă o încercare de a reafirma leadershipul european și de a ancora mai ferm Washingtonul într-o strategie comună.

Pentru Kiev, miza este transformarea sprijinului politic în garanții aplicabile.

Pentru Washington, este un prim test al disponibilității administrației Trump de a trece de la retorică la angajamente concrete.

„Pacea nu este blocată de lipsa ideilor, ci de lipsa consecințelor”, a spus un oficial occidental. „În curând vom afla dacă Occidentul este pregătit să schimbe asta.”

Pentru moment, Parisul rămâne un oraș al speranțelor mari și al așteptărilor prudente, unde detaliile unui posibil acord de pace sunt negociate în umbra unui război care nu dă semne că s-ar opri.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
digi24.ro
image
La ONU, aliați și inamici ai SUA denunță „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. SUA invocă aplicarea legii
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. „Viceregele” Venezuelei
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Trucul de o secundă care te ajută să eviți țevile înghețate iarna. Sfatul simplu al unui expert în instalații
playtech.ro
image
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a distrus pe Gigi Becali! "Din cauza lui, nu mai am încredere în niciun om!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Să înțelegem lumea de pe canapea: cum traducem afirmația lui Trump: „ne ocupăm de Groenlanda” și de ce Groenlanda ar putea fi cheia înțelegerii dintre SUA și Rusia
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Trufe de cafea si ciocolata Sursa foto shutterstock 2109306257 (1) jpg
Trufe cu cafea şi ciocolată. Sunt gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Regulile de aur ale bonei regale pentru George, Charlotte și Louis! Cât de strictă e Maria Teresa Turrion Borrallo

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare