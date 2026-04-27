Polițiștii și procurorii au declanșat luni, 27 aprilie, o acțiune de amploare la nivel național, în cadrul operațiunii „Jupiter”, pentru combaterea infracțiunilor de proprietate intelectuală. În cadrul intervenției sunt puse în aplicare 185 de percheziții domiciliare în toată țara, în 76 de dosare penale care vizează fapte prevăzute de legislația privind mărcile, indicațiile geografice și drepturile de autor.

În contextul Zilei Internaționale a Proprietății Intelectuale, marcată anual pe 26 aprilie, autoritățile române au declanșat o amplă acțiune la nivel național pentru combaterea infracțiunilor din acest domeniu. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice desfășoară, luni, activități operative în zeci de cauze penale.

Potrivit datelor oficiale, sunt vizate 76 de dosare penale, în cadrul cărora sunt puse în aplicare nu mai puțin de 185 de mandate de percheziție domiciliară. De asemenea, anchetatorii execută 25 de mandate de aducere și dispun măsuri de instituire a sechestrelor asigurătorii, precum și indisponibilizări de bunuri.

Acțiunile sunt realizate sub supravegherea procurorilor de caz și au ca scop administrarea probatoriului necesar pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală. Totodată, autoritățile urmăresc protejarea mediului de afaceri de practicile neconcurențiale.

Anchetele vizează în principal infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, dar și alte fapte penale din aceeași sferă.

În paralel, la nivelul a 17 unități teritoriale de poliție au loc acțiuni de verificare și constatare în flagrant delict a unor astfel de infracțiuni.

Poliția Română subliniază că „protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un obiectiv strategic, asumat la nivel instituțional, în conformitate cu Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2024–2028, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2023. Activitățile din acest domeniu au caracter continuu și sunt incluse în prioritățile structurilor de aplicare a legii”.

Operațiunea „Jupiter” are rolul de a coordona și intensifica acțiunile de combatere a infracționalității grave și organizate, inclusiv în zona proprietății intelectuale, considerată un domeniu prioritar.

„Prin demersurile în curs, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române își reafirmă angajamentul de a combate constant acest tip de infracționalitate, pentru asigurarea unui climat economic corect și respectarea drepturilor legale ale titularilor”, a transmis Poliția Română.