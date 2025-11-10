Operațiunea „Jupiter 4”: Aproape 1.000 de mandate de percheziție și zeci de persoane arestate, reținute și puse sub control judiciar

În perioada 3-7 noiembrie 2025 a fost desfășurată o nouă fază a operațiunii ”Jupiter”, care a avut drept principal scop combaterea infracțiunilor economico-financiare, a celor pe linia armelor și substanțelor periculoase, pe linie de protecția mediului și a celor de natură judiciară.

În cadrul acțiunilor organizate în cele 5 zile, la nivel național, oamenii legii au pus în aplicare 978 de mandate de percheziție domiciliară și 415 mandate de aducere.

Acestea au vizat 440 de suspecți, fiind dispuse măsuri preventive față de 144 de persoane, 16 fiind arestate preventiv, una arestată la domiciliu, 88 puse sub control judiciar (dintre care 3 pe cauțiune) și alte 39 reținute.

Astfel, s-au creat 281 de dosare penale, principalele infracțiuni cercetate fiind de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislației privind protecția mediului, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, la regimul silvic, furt, infracțiuni de serviciu, corupție și altele.

În acest context, polițiștii de investigare a criminalității economice au desfășurat 148 de acțiuni de amploare de administrare a probatoriului în 193 de dosare penale aflate în lucru, fiind efectuate 674 de percheziții domiciliare și puse în executare 233 de mandate de aducere.

”În urma activităților desfășurate au fost dispuse măsuri preventive față de 72 de persoane, 2 fiind arestate preventiv, 52 puse sub control judiciar (3 pe cauțiune) și alte 18 reținute. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat în aceste dosare penale, în perioada de referință, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.673 de lei. Totodată, au fost indisponibilizate alte bunuri, a căror valoare pe piața ilegală este de circa 20.000.000 de lei, constând în principal în 629.400 de țigarete de contrabandă, 2.100 de litri de alcool și peste 40.000 de bucăți de parfumuri contrafăcute.

În domeniul investigațiilor criminale, polițiștii au pus în aplicare 119 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul a 40 de dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea unor infracțiuni de furt, înșelăciune, tâlhărie, șantaj, ultraj, violență în familie și informatice. Față de 43 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, dintre care 12 au fost arestate preventiv, una arestată la domiciliu, 20 puse sub controlul judiciar și alte 10 reținute”, anunță Poliția Română.

În aceste dosare penale au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 208.000 de lei, constând în principal în 600 de grame de bijuterii din aur, 2.800 de kilograme de materiale feroase și 3.500 de litri de combustibil.

La rândul lor, structurile de arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în aplicare, în cadrul operațiunii naționale, 91 de mandate de percheziție domiciliară în 26 de dosare penale, având ca obiect infracțiuni la regimului armelor și al munițiilor și nerespectarea regimului deșeurilor periculoase. În aceste dosare penale sunt efectuate cercetări privind 16 suspecți, față de 5 persoane fiind dispuse măsuri preventive (2 arestate preventiv și 3 puse sub controlul judiciar).

”În vederea continuării cercetărilor, au fost ridicate peste 66 de tone din categoria deșeurilor și substanțelor periculoase, 441 de kilograme de articole pirotehnice, 23 de arme neletale, 2 arme letale, 5.800 de bucăți de muniție letală, 200 de bucăți muniție neletală, precum și alte bunuri și înscrisuri relevante. La nivelul structurilor de ordine publică au fost desfășurate 15 acțiuni operative, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 90 de mandate de percheziție domiciliară, fiind vizate în principal infracțiuni de mediu, pe linie de silvicultură, piscicultură și gestionarea deșeurilor. Au fost puse în aplicare 55 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 24 de persoane, 11 fiind reținute și 13 puse sub control judiciar. Au fost indisponibilizați 178.938 de lei și 23 metri cubi de material lemnos, precum și alte bunuri și documente de interes în cauze”, mai precizează oamenii legii.

Acţiunile s-au derulat la nivel naţional, cu intervenţii simultane în multiple judeţe, sprijinite de logistica alocată de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliţie și Jandarmi.