Turişti rătăciţi în drum spre Vf. Omu. Au fost căutaţi atât terestru cât și cu ajutorul unei drone și a unui elicopter

Doi bărbaţi s-au rătăcit în Munţii Bucegi, pe un traseu spre Vârful Omu. Au fost căutaţi de salvatorii montani din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Au fost efectuate căutări și cu ajutorul unei drone şi a unui elicopter.

Turiștii au reuşit să supravieţuiască peste noapte condiţiilor meteo nefavorabile, în timp ce erau căutaţi de salvatorii montani. Unul dintre bărbații rătăciți a sunat vineri seara la Serviciul Naţional de Urgenţe 112 pentru a cere ajutor, însă din cauza vremii nefavorabile legătura s-a pierdut. Ulterior, două echipaje de salvatori montani din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au plecat în căutarea lor. La miezul nopţii căutările au fost oprite, din cauza condiţiilor meteo.

„Aseară, la ora 18:00, am fost anunţaţi prin 112 că un turist s-a rătăcit pe un traseu spre Vf. Omu. Legătura telefonică s-a întrerupt şi nu a mai putut fi restabilită, astfel încât nu am putut afla prea multe amănunte despre locaţia acestuia. Echipa de prim-răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a plecat spre Vf. Omu. O a doua echipă a plecat de jos, pe Valea Cerbului. Ulterior am aflat că e vorba de două persoane rătăcite. La miezul nopţii acţiunea de căutare a fost sistată, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile", au menționat reprezentanții Salvamont Prahova, pe pagina lor de Facebook.

Căutările au fost reluate sâmbătă dimineaţă atât terestru, cât şi aerian, cu ajutorul unei drone şi elicopterului de la POA Braşov. La căutări au participat şi cei de la Salvamont Dâmboviţa şi Jandarmeria Montană.

„Am găsit un bivuac în apropierea Mecetului Turcesc și am realizat că rătăciții au înnoptat în acel loc. Cei doi au fost reperați când coborau spre Padina, unde aveau autoturismele. S-a terminat cu bine, dar lucrurile puteau lua o întorsătură nefavorabilă celor doi”, au mai precizat salvamontiștii.

Aceștia atrag atenția că toate traseele turistice spre Vf. Omu sunt declarate închise în sezonul de iarnă!