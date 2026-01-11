search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Două familii acuză Spitalul Județean de Urgență Constanța de erori medicale grave, după ce copiii lor – un băiețel de doi ani și o fetiță de șase ani – au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate în unitatea medicală.

Două familie acuză Spitalul Județean de Urgență Constanța. FOTO: arhivă
Două familie acuză Spitalul Județean de Urgență Constanța. FOTO: arhivă

Ambii copii au fost aduși inițial la camera de gardă cu dureri abdominale, însă, potrivit părinților, după operații au apărut complicații severe. Rudele anunță că vor sesiza Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății, iar spitalul susține că a deschis anchete interne.

Primul caz este cel al unui băiețel de doi ani, care, pe 17 decembrie, a ajuns la urgență cu dureri abdominale intense. După investigații inițial neconcludente, un computer tomograf a stabilit diagnosticul de volvulus intestinal cu necroză – adică răsucirea intestinelor – motiv pentru care copilul a fost operat de urgență. Starea sa s-a agravat însă rapid.

„De când a ajuns la terapie intensivă am putut să-l vedem abia după 2 ore şi jumătate, iar doamnele care au fost cu el imediat după ce a ieşit din blocul operator ne-au spus pe un ton destul de răstit: este foarte grav!”, a declarat Valeriu Briceag, tatăl copilului, potrivit Știrile Pro TV.

Potrivit acestuia, băiatul a făcut septicemie și disfuncție multiplă de organe, iar în primele zile după intervenție nu ar fi fost efectuate investigații neurologice pentru a se verifica dacă infecția a afectat creierul. Ulterior, copilul a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde medicii au constatat moartea cerebrală.

„Pe toată perioada zilei de sâmbătă a fost văzut doar dimineaţă de un medic, în rest doar asistenta de serviciu. Ce am observat şi ne-a atras atenţia şi nemulţumirea la această doamnă medic rezident e faptul că a oprit brusc injectomatul în care se administra noradrenalina fiind iritată de discuţia despre un posibil transfer”, a mai spus tatăl.

Prin intermediul unui avocat, familia va depune plângeri la Colegiul Medicilor și la Ministerul Sănătății. Reprezentanții Spitalului Județean Constanța au transmis că, până în prezent, nu a fost înregistrată nicio reclamație oficială, dar că vor fi efectuate verificări interne.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța s-a autosesizat. Conducerea unității medicale a anunțat că va iniția o anchetă internă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de evoluția postoperatorie și monitorizarea copilului, relatează Ziua de Constanța.

Al doilea caz

Un al doilea caz vizează o fetiță de șase ani, operată de apendicită în aceeași unitate medicală. Mama copilului susține că, după intervenție, starea micuței s-a deteriorat brusc.

„Am observat că se învineţeşte din ce în ce mai mult la față. A luat-o la palme, să vadă dacă are vreo reacţie, au luat-o, au dus-o în sala de operatoriu, au resuscitat-o, au intubat-o. Fetiţa s-a trezit din sedare. Dna doctor a decis să-i scoată ventilatorul, i l-a scos şi i-a pus oxigen şi atunci a făcut edem facial şi toracic. I-a distrus şi traheea, şi stopul cardiac şi edem cerebral, de când am venit aici la Bucureşti doctorii nu i-au dat şanse la viaţă”, a declarat Florentina Iancu.

Și în acest caz, copilul se află în prezent în moarte cerebrală la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar părinții intenționează să depună plângeri împotriva medicilor din Constanța.

Deocamdată, conducerea Spitalului Județean Constanța nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la cel de-al doilea caz.

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
digi24.ro
image
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Duel încins între Cristi Chivu și Antonio Conte înainte de Inter – Napoli! De unde a plecat totul
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce se jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
ANM anunţă zile la rând de ninsori. Unde va fi zăpadă din belşug
playtech.ro
image
Naționala României care i-a promis ”aurul” lui Nicolae Ceaușescu la Jocurile Olimpice. Cum a reacționat dictatorul după doar un loc 3 obținut
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3 cuvinte spuse
digisport.ro
image
Traian Băsescu îi dă lecții lui Ilie Bolojan: 'Salariile și pensiile trebuiau tăiate, nu crescute taxele'
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Val de concedieri în 2026! Cine vor fi primii angajați dați afară
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!