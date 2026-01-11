Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța

Două familii acuză Spitalul Județean de Urgență Constanța de erori medicale grave, după ce copiii lor – un băiețel de doi ani și o fetiță de șase ani – au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate în unitatea medicală.

Ambii copii au fost aduși inițial la camera de gardă cu dureri abdominale, însă, potrivit părinților, după operații au apărut complicații severe. Rudele anunță că vor sesiza Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății, iar spitalul susține că a deschis anchete interne.

Primul caz este cel al unui băiețel de doi ani, care, pe 17 decembrie, a ajuns la urgență cu dureri abdominale intense. După investigații inițial neconcludente, un computer tomograf a stabilit diagnosticul de volvulus intestinal cu necroză – adică răsucirea intestinelor – motiv pentru care copilul a fost operat de urgență. Starea sa s-a agravat însă rapid.

„De când a ajuns la terapie intensivă am putut să-l vedem abia după 2 ore şi jumătate, iar doamnele care au fost cu el imediat după ce a ieşit din blocul operator ne-au spus pe un ton destul de răstit: este foarte grav!”, a declarat Valeriu Briceag, tatăl copilului, potrivit Știrile Pro TV.

Potrivit acestuia, băiatul a făcut septicemie și disfuncție multiplă de organe, iar în primele zile după intervenție nu ar fi fost efectuate investigații neurologice pentru a se verifica dacă infecția a afectat creierul. Ulterior, copilul a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde medicii au constatat moartea cerebrală.

„Pe toată perioada zilei de sâmbătă a fost văzut doar dimineaţă de un medic, în rest doar asistenta de serviciu. Ce am observat şi ne-a atras atenţia şi nemulţumirea la această doamnă medic rezident e faptul că a oprit brusc injectomatul în care se administra noradrenalina fiind iritată de discuţia despre un posibil transfer”, a mai spus tatăl.

Prin intermediul unui avocat, familia va depune plângeri la Colegiul Medicilor și la Ministerul Sănătății. Reprezentanții Spitalului Județean Constanța au transmis că, până în prezent, nu a fost înregistrată nicio reclamație oficială, dar că vor fi efectuate verificări interne.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța s-a autosesizat. Conducerea unității medicale a anunțat că va iniția o anchetă internă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de evoluția postoperatorie și monitorizarea copilului, relatează Ziua de Constanța.

Al doilea caz

Un al doilea caz vizează o fetiță de șase ani, operată de apendicită în aceeași unitate medicală. Mama copilului susține că, după intervenție, starea micuței s-a deteriorat brusc.

„Am observat că se învineţeşte din ce în ce mai mult la față. A luat-o la palme, să vadă dacă are vreo reacţie, au luat-o, au dus-o în sala de operatoriu, au resuscitat-o, au intubat-o. Fetiţa s-a trezit din sedare. Dna doctor a decis să-i scoată ventilatorul, i l-a scos şi i-a pus oxigen şi atunci a făcut edem facial şi toracic. I-a distrus şi traheea, şi stopul cardiac şi edem cerebral, de când am venit aici la Bucureşti doctorii nu i-au dat şanse la viaţă”, a declarat Florentina Iancu.

Și în acest caz, copilul se află în prezent în moarte cerebrală la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar părinții intenționează să depună plângeri împotriva medicilor din Constanța.

Deocamdată, conducerea Spitalului Județean Constanța nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la cel de-al doilea caz.