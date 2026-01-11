Donald Trump ar fi cerut armatei americane un plan de invadare a Groenlandei. Generalii încearcă să-l facă să se răzgândească

Președintele SUA, Donald Trump, le-ar fi cerut comandanților forțelor speciale americane să elaboreze un plan pentru o eventuală invadare a Groenlandei, însă inițiativa este întâmpinată cu rezistență puternică din partea conducerii militare, relatează The Mail on Sunday, citând surse apropiate administrației de la Washington.

Potrivit acestora, aripa dură din jurul lui Trump, condusă de influentul consilier politic Stephen Miller, ar fi fost încurajată de succesul recent al operațiunii de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro și ar dori să acționeze rapid pentru a prelua controlul asupra insulei, înainte ca Rusia sau China să își consolideze poziția în regiune.

Diplomați britanici citați de publicația londoneză consideră că Trump ar fi motivat și de calcule politice interne, încercând să distragă atenția electoratului american de la evoluția economiei înaintea alegerilor parlamentare de la mijloc de mandat, programate pentru sfârșitul acestui an, scrutin în urma căruia republicanii riscă să piardă controlul Congresului.

Un asemenea demers ar provoca însă o criză majoră în relațiile transatlantice, l-ar pune pe Trump în contradicție directă cu premierul britanic Keir Starmer și ar putea duce, potrivit unor evaluări diplomatice, la destrămarea NATO.

Sursele susțin că președintele american a cerut Comandamentului Comun al Operațiunilor Speciale (JSOC) să pregătească un plan de intervenție, însă șefii militari se opun, argumentând că o astfel de acțiune ar fi ilegală și nu ar primi aprobarea Congresului.

„Generalii încearcă să-l deturneze spre opțiuni mai puțin controversate”

„Generalii încearcă să-l deturneze spre opțiuni mai puțin controversate”, a declarat o sursă, menționând scenarii alternative precum interceptarea așa-numitelor „nave fantomă” ale Rusiei – folosite pentru a ocoli sancțiunile occidentale – sau chiar o lovitură militară împotriva Iranului.

Potrivit unor documente diplomatice, aliații occidentali au analizat mai multe scenarii, inclusiv unul de escaladare, în care Trump ar folosi forța sau presiunea politică pentru a rupe legăturile Groenlandei cu Danemarca. Cel mai pesimist scenariu este descris drept „distrugerea NATO din interior”.

Documentele mai arată că unii oficiali europeni suspectează că acesta ar fi, de fapt, obiectivul real al facțiunii radicale MAGA din jurul lui Trump. „Dacă Trump nu poate scoate SUA din NATO prin Congres, ocuparea Groenlandei ar putea forța Europa să părăsească Alianța”, se arată într-o evaluare diplomatică.

Un scenariu de compromis ar presupune ca Danemarca să acorde Statelor Unite acces militar deplin la Groenlanda, blocând în același timp orice prezență rusă sau chineză. Deși SUA beneficiază deja de acces larg pe insulă, acesta ar fi formalizat printr-un cadru legal.

Potrivit acelorași surse, Trump ar putea începe cu o escaladare controlată pentru a ajunge ulterior la un compromis, pe fondul presiunilor interne. Diplomații europeni se tem că „fereastra de oportunitate” pentru o astfel de mișcare se închide odată cu apropierea alegerilor, iar summitul NATO din 7 iulie ar putea deveni un moment-cheie pentru o eventuală înțelegere.

În final, documentele subliniază rolul crucial al Marii Britanii, care va trebui să decidă dacă rămâne aliniată poziției europene sau sprijină abordarea Washingtonului.

O sursă diplomatică a rezumat reacția armatei americane astfel: „Generalii consideră planul lui Trump privind Groenlanda nebunesc și ilegal. De aceea încearcă să-i distragă atenția cu alte operațiuni majore. Spun că este ca și cum ai negocia cu un copil de cinci ani”.