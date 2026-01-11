search
Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA ar fi folosit o armă sonică împotriva agenților de securitate ai lui Maduro. Mărturia distribuită de secretarul de presă al Casei Albe

0
0
Publicat:

SUA ar fi folosit o armă sonică puternică împotriva forțelor venezuelene în cursul operațiunii de capturare a liderului Venezuelei, Nicolas Maduro, care ar fi provocat acestora simptome precum sângerări nazale și vărsături cu sânge, conform unei postări cu mărturia unui agent de pază, distribuită pe X de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

FOTO X
FOTO X

Sâmbătă, Leavitt a distribuit pe contul de X un interviu cu un agent de securitate anonim care a susținut că lucra în noaptea în care SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro și pe soția sa din locuința lor fortificată.

„Oprește-te din ce faci și citește asta...”, a scris ea, alături de cinci emoji-uri cu steagul american.

Într-un interviu, agentul de securitate venezuelean a relatat despre efectele unei arme misterioase a armatei SUA, pe care a descris-o ca fiind o „undă sonoră foarte intensă” care a pus forțele de securitate care păzeau locuința lui Maduro în incapacitatea de a riposta.

„Erau foarte avansați din punct de vedere tehnologic. Nu semănau cu nimic împotriva căruia am luptat până acum. Eram sute, dar nu aveam nicio șansă. Trăgeau cu atâta precizie și viteză; aveam impresia că fiecare soldat trăgea 300 de focuri pe minut.”

Mike Netter, vicepreședintele Rebuild California, a distribuit această relatare vineri, într-o postare pe X care a strâns peste 15 milioane de vizualizări într-o singură zi, acesta comentând că o presupusă utilizare a unei arme sonice „spune multe despre motivul pentru care tonul din America Latină s-a schimbat brusc”.

„La un moment dat, au lansat ceva; nu știu cum să o descriu. A fost ca o undă sonoră foarte intensă. Deodată am simțit că-mi explodează capul”, ar fi spus agentul de securitate. „Am început să sângerăm pe nas. Unii vomitau sânge. Ne-am prăbușit la pământ, incapabili să ne mișcăm.”

„Nici măcar nu ne-am putut ridica în picioare după arma aceea sonică sau ce-o fi fost.”

Agentul de securitate a susținut înainte de raidul efectuat de comandourile care l-a extras pe Maduro, „toate sistemele noastre radar s-au oprit fără nicio explicație”. După care au sosit opt ​​elicoptere, din care au coborât aproximativ 20 de soldați.

Conform relatării neverificate, cei 20 de soldați americani „au ucis sute dintre noi”.

„Nu aveam cum să concurăm cu tehnologia lor, cu armele lor. Jur, n-am mai văzut așa ceva.”

SUA au avut de ani de zile așa-numita tehnologie a armelor cu energie dirijată, a declarat o fostă sursă din serviciile de informații americane pentru New York Post, menționând că unele sisteme au capacitatea de a produce cel puțin o parte din simptome, inclusiv „sângerare, incapacitate de mișcare sau funcționare, durere și arsuri”.

O operațiune chirurgicală

În declarațiile sale cu privire la operațiunea SUA, care ar fi fost plănuită meticulos cu luni înainte, președintele american Donald Trump a dezvăluit că 150 de aeronave au decolat de pe 20 de baze din emisfera vestică.

Oficialii Casei Albe au amânat îndeplinirea planului până când vremea a fost optimă,  lansând atacul câteva zile mai târziu, pe 3 ianuarie.

Spionii CIA aflați la sol în Venezuela au urmărit mai multe săptămâni toate mișcările lui Maduro și ale soției sale.

Trupele de elită Delta Force au zburat la joasă altitudine cu elicoptere peste Atlantic și au intrat în spațiul aerian venezuelean, susținuți de o flotă de avioane militare.

Avioanele și dronele americane au dezactivat apărarea antiaeriană venezueleană și au întrerupt electricitatea pentru a crea condițiile propice operațiunii.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
digi24.ro
image
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Pe cine mizează Fabio Capello în derby
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne
digisport.ro
image
Patronul clubului în care au murit 40 de tineri spune că a găsit o ușă închisă, în spatele căreia au fost descoperite cadavre
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
observatornews.ro
image
Desafio ascunde două mari tragedii: Au murit o concurentă și un asistent de producție, în timpul filmărilor
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Uscătorul este proprietate comună sau nu? De cine poate fi folosit şi cum
playtech.ro
image
El este jucătorul care i-a impresionat pe șefii lui Dinamo. A pus 6 kilograme de masă musculară pe el și va fi cel mai bine plătit din lot
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Qatarezii au văzut ce a făcut Florinel Coman și au exclamat în direct la TV: "Incredibil!"
digisport.ro
image
De ce următoarele ore în Iran sunt critice și de ce tăcerea nu mai este o opțiune
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Accident aviatic înfiorător! La bord se aflau 6 persoane, nu există supraviețuitori! Printre victime se află și un cântăreț cunoscut!
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care n-au cauciucuri de iarnă în aceste zile. Mii de lei și zeci de puncte de penalizare pentru șoferii inconștienți
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Rose McGowan foto Profimedia jpg
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Orașele care se sting încet. Două foste mândrii ale industriei românești, pe listă

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!