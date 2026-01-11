SUA ar fi folosit o armă sonică împotriva agenților de securitate ai lui Maduro. Mărturia distribuită de secretarul de presă al Casei Albe

SUA ar fi folosit o armă sonică puternică împotriva forțelor venezuelene în cursul operațiunii de capturare a liderului Venezuelei, Nicolas Maduro, care ar fi provocat acestora simptome precum sângerări nazale și vărsături cu sânge, conform unei postări cu mărturia unui agent de pază, distribuită pe X de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Sâmbătă, Leavitt a distribuit pe contul de X un interviu cu un agent de securitate anonim care a susținut că lucra în noaptea în care SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro și pe soția sa din locuința lor fortificată.

„Oprește-te din ce faci și citește asta...”, a scris ea, alături de cinci emoji-uri cu steagul american.

Într-un interviu, agentul de securitate venezuelean a relatat despre efectele unei arme misterioase a armatei SUA, pe care a descris-o ca fiind o „undă sonoră foarte intensă” care a pus forțele de securitate care păzeau locuința lui Maduro în incapacitatea de a riposta.

„Erau foarte avansați din punct de vedere tehnologic. Nu semănau cu nimic împotriva căruia am luptat până acum. Eram sute, dar nu aveam nicio șansă. Trăgeau cu atâta precizie și viteză; aveam impresia că fiecare soldat trăgea 300 de focuri pe minut.”

Mike Netter, vicepreședintele Rebuild California, a distribuit această relatare vineri, într-o postare pe X care a strâns peste 15 milioane de vizualizări într-o singură zi, acesta comentând că o presupusă utilizare a unei arme sonice „spune multe despre motivul pentru care tonul din America Latină s-a schimbat brusc”.

„La un moment dat, au lansat ceva; nu știu cum să o descriu. A fost ca o undă sonoră foarte intensă. Deodată am simțit că-mi explodează capul”, ar fi spus agentul de securitate. „Am început să sângerăm pe nas. Unii vomitau sânge. Ne-am prăbușit la pământ, incapabili să ne mișcăm.”

„Nici măcar nu ne-am putut ridica în picioare după arma aceea sonică sau ce-o fi fost.”

Agentul de securitate a susținut înainte de raidul efectuat de comandourile care l-a extras pe Maduro, „toate sistemele noastre radar s-au oprit fără nicio explicație”. După care au sosit opt ​​elicoptere, din care au coborât aproximativ 20 de soldați.

Conform relatării neverificate, cei 20 de soldați americani „au ucis sute dintre noi”.

„Nu aveam cum să concurăm cu tehnologia lor, cu armele lor. Jur, n-am mai văzut așa ceva.”

SUA au avut de ani de zile așa-numita tehnologie a armelor cu energie dirijată, a declarat o fostă sursă din serviciile de informații americane pentru New York Post, menționând că unele sisteme au capacitatea de a produce cel puțin o parte din simptome, inclusiv „sângerare, incapacitate de mișcare sau funcționare, durere și arsuri”.

O operațiune chirurgicală

În declarațiile sale cu privire la operațiunea SUA, care ar fi fost plănuită meticulos cu luni înainte, președintele american Donald Trump a dezvăluit că 150 de aeronave au decolat de pe 20 de baze din emisfera vestică.

Oficialii Casei Albe au amânat îndeplinirea planului până când vremea a fost optimă, lansând atacul câteva zile mai târziu, pe 3 ianuarie.

Spionii CIA aflați la sol în Venezuela au urmărit mai multe săptămâni toate mișcările lui Maduro și ale soției sale.

Trupele de elită Delta Force au zburat la joasă altitudine cu elicoptere peste Atlantic și au intrat în spațiul aerian venezuelean, susținuți de o flotă de avioane militare.

Avioanele și dronele americane au dezactivat apărarea antiaeriană venezueleană și au întrerupt electricitatea pentru a crea condițiile propice operațiunii.