Un adolescent s-a filmat când a vandalizat două maşini pentru o provocare pe TikTok

Un adolescent de 16 ani din Drobeta Turnu Severin a fost identificat de polițiști după ce a vandalizat două mașini parcate pe o stradă din oraș, sub influența unei provocări lansate pe TikTok.

Sursa video: Facebook / Actual Mehedinți

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se poate vedea cum tânărul se urcă pe capota a două autoturisme și le lovește cu picioarele, fiind provocat de un alt băiat. „Sparge, vere! Dă-i bine!”, îl încurajează un alt tânăr. „Acum, mă urc pe ea și o sparg”.

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a precizat: „Având în vedere materialul apărut pe TikTok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staționate pe o stradă din municipiul Drobeta-Turnu Severin și prin lovirea cu picioarele provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză...”

„Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că, la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele a două autoturisme ce se aflau staționate, aparținând a doi bărbați de 61, respectiv 34 de ani”, a transmis IPJ Mehedinți, potrivit News.ro.

Prejudiciul cauzat va fi stabilit în urma cercetărilor. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru distrugere, iar polițiștii continuă investigațiile.