PUSL cere demiterea ministrului de Externe Oana Țoiu, acuzând că a trădat interesele fermierilor români în acordul UE–Mercosur

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită demiterea ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că a poziționat România împotriva propriilor fermieri în contextul negocierilor privind acordul comercial Uniunea Europeană-Mercosur.

Reprezentanții PUSL susțin că mandatul exprimat de România la nivel european, fără garanții clare pentru protejarea agriculturii autohtone, echivalează cu o abandonare a interesului național și pune în pericol munca a zeci de mii de fermieri.

„Modul în care s-a procedat este inadmisibil, iar incompetența ministrului de Externe pune în pericol munca a zeci de mii de români”, afirmă PUSL, care consideră că deciziile au fost luate netransparent și fără consultarea sectorului agricol.

Formațiunea îi cere premierului Ilie Bolojan să intervină de urgență și să transmită un semnal ferm că România nu își sacrifică producătorii locali în favoarea unor înțelegeri comerciale care pot favoriza importurile masive din America de Sud.

Totodată, PUSL anunță că va continua să se opună oricăror măsuri care afectează agricultura românească, producția autohtonă și mediul antreprenorial, avertizând că subiectul acordului UE–Mercosur va rămâne pe agenda publică și politică în perioada următoare.

Acordul UE-MERCOSUR

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, supus recent la vot, este extrem de controversat la nivel european. Franța s-a opus ferm, Italia a fost într-un final convinsă, iar Germania îl susține deschis.

În mai multe state membre, fermierii au ieșit în stradă, temându-se că importurile de produse agricole mai ieftine vor afecta grav competitivitatea producătorilor europeni.

Fermierii francezi au intrat joi dimineață cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, pentru a-și exprima revendicările. Sectorul agricol este mobilizat de mai multe săptămâni în întreaga Franţă.

România a susținut Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur în urma unor negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură, a declarat sâmbătă, 10 ianaurie, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău. Potrivit ministrului, acordul va stimula exporturile românești și va deschide noi piețe pentru producători.