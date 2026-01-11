Scenariu greu de imaginat! Echipa lui Laurențiu Reghecampf, obligată să evolueze în două campionate simultan. Românul, în derivă: „N-am nicio idee”

Antrenorul român, Laurențiu Reghecampf, trăiește o situație incredibilă în fotbalul străin, fiind nevoit să gestioneze același club în două competiții, desfășurate în două țări diferite.

Tehnicianul conduce echipa sudaneză Al-Hilal Omdurman din august 2023, iar provocările continuă să apară la orice pas.

Federația Sudaneză de Fotbal a anunțat reluarea campionatului intern în luna ianuarie, dar între timp Al-Hilal Omdurman a decis să participe și în cadrul campionatului din Rwanda, ca urmare a situației complicate din Sudan. Astfel, Laurențiu Reghecampf se vede pus în postura fără precedent de a antrena echipa în două competiții simultan, în două țări diferite, o situație rar întâlnită în istoria fotbalului.

Al-Merrikh urmează exemplul lui Al-Hilal. Reguli stricte de la federația sudaneză

De asemenea, Al-Merrikh, principala rivală a lui Al-Hilal, a ales și ea să joace în Rwanda. Federația sudaneză a permis participarea ambelor cluburi în competiția externă, dar cu condiția ca fiecare să alinieze cel puțin o echipă în campionatul intern.

Pe lângă această dilemă, Reghecampf trebuie să se descurce și cu lipsa a zece jucători importanți, convocați la Cupa Africii pe Națiuni, ceea ce complică și mai mult gestionarea lotului într-un calendar extrem de încărcat.

„Deocamdată, n-am nicio idee pe cine vom trimite la campionatul din Sudan. Toate speculațiile apărute despre acest subiect în presă sunt false. Vreau să se întoarcă, mai întâi, jucătorii pe care i-am avut la echipa națională și abia apoi voi decide cum voi împărți lotul!”, a spus Laurențiu Reghecampf, citat de sport.ro.

Reghecampf, într-un ritm infernal în ianuarie

Următoarea perioadă va fi extrem de încărcată pentru Laurențiu Reghecampf, care trebuie să gestioneze zece meciuri într-o singură lună, adică o partidă la fiecare 3,1 zile. În campionatul din Rwanda, echipa sa, Al-Hilal Omdurman, se află momentan pe locul 8, însă are patru meciuri mai puțin disputate decât majoritatea adversarilor.

Ultima înfrângere a românului în competiția africană a fost pe 18 decembrie, înainte de Crăciun, în meciul cu Kiyovu, scor 2-1. De atunci, Al-Hilal Omdurman a legat patru victorii consecutive, ceea ce îi oferă un moral bun înainte de noul val de meciuri din ianuarie.