Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Oana Țoiu: „Nu există amenințări directe din partea Iranului. Românii se pot simți în siguranță”

Război în Orientul Mijlociu
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a liniștit miercuri românii, afirmând că nu există amenințări directe din partea Iranului și că cetățenii români se pot simți în siguranță, în ciuda tensiunilor recente.

Oana Țoiu Foto: Profimedia
„Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare. Conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a spus Oana Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

Aceasta a adăugat că, în urma escaladării tensiunilor, ambasadoarea României a fost rechemată din Iran, însă misiunea diplomatică rămâne activă, iar personalul rămas sprijină în continuare cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu.

Reamitim că purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.  

