Concurență acerbă pentru un post de funcționar european. Oana Țoiu: „Acest obiectiv poate crește profilul european al României”

Peste 7.400 de români candidează la concursul de intrare în rândul funcționarilor europeni, a anunțat vineri ministrul de Externe Oana Țoiu.

Cei peste 7.400 de candidați români înscriși plasează România pe locul 7 în Uniunea Europeană ca număr total de înscrieri.

Oana Țoiu anunță că Ministerul de Externe îi va sprijini pe candidați cu sesiuni de pregătire.

Ministrul spune că astfel va contribui la promovarea unei reprezentări sporite a cetățenilor români în cadrul instituțiilor europene.

„Pentru acest obiectiv care poate crește profilul european al României, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România facilitează pregătirea candidaților români în perspectiva concursului EPSO – Administratori (AD5) și va organiza o serie de sesiuni online, gratuite”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Cei care și-au depus candidatura pentru competiția EPSO și care sunt interesați să participe la această pregătire trebuie să completeze chestionarul de mai jos până la data de 17 aprilie 2026.