Video Trump analizează scutirea Ungariei de la sancțiunile pentru petrolul rusesc și sfătuiește UE să-l respecte pe Orban

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 7 noiembrie, că ia în calcul posibilitatea de a scuti Ungaria de la sancțiunile aplicate importurilor de petrol rusesc, în cadrul unei întâlniri cu premierul Viktor Orban la Casa Albă.

Trump a îndemnat Uniunea Europeană să „respecte” Ungaria și pe liderul său, Viktor Orban, care a criticat sancțiunile financiare impuse de Bruxelles ca urmare a politicilor sale privind imigrația.

„Ei ar trebui să respecte Ungaria și să respecte acest lider foarte, foarte puternic, pentru că a avut dreptate în ceea ce privește imigrația. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Europa din cauza imigrației – oameni vin din toate părțile și aceasta le afectează țările”, a spus Trump în fața presei, scrie reuters.

Președintele american a precizat că excepția pentru Ungaria este analizată din cauza dificultăților acesteia de a obține petrol și gaze din alte surse.

„Examinăm acest lucru pentru că este foarte dificil pentru el să primească petrol şi gaz din alte zone”, a spus Trump.

Anterior, Trump respinsese cererea Budapestei, deși între cei doi lideri există o relație apropiată.

Vizita lui Viktor Orban la Casa Albă a avut ca obiectiv principal convingerea administrației Trump să permită Ungariei să ocolească sancțiunile legate de petrolul rusesc.