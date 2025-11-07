„A pupat-o!”. Loredana Groza, sărut cu Tudor Chirilă la Vocea României: „A venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus”

Vineri seara, de la ora 20:30, publicul „Vocea României” va avea parte de un moment spectaculos în etapa confruntărilor, când concurenții ies din zona de confort și urcă pe scena emoțiilor.

Sezonul 13 aduce provocări intense, iar antrenorii trebuie să aleagă cine merge mai departe, având în același timp șansa să salveze vocile bune din echipele celorlalți mentori.

Cea mai mare surpriză a serii vine însă din partea Loredanei Groza. Artista va urca alături de Tudor Chirilă într-un moment memorabil, în care cei doi artiști se sărută pe scenă. „A pupat-o”, exclamă vedeta care a chemat-o invitat special în emisiune pe cântăreață.

„Lori a venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus. Mi se pare că este la fel de tânără ca întotdeauna, la fel de nebună și… știe cum să stăpânească scena mică”, a spus Tudor Chirilă despre colegă.

„E unul dintre artiștii de referință din istoria muzicii românești, avem de-a face cu o legendă vie”, a spus Smiley.

„Sezonul este 13 cu noroc, iar etapa este a CONFRUNTĂRILOR – momentul acela când două voci intră pe scenă și doar una merge mai departe. După fiecare cântare, colegii antrenorului fac recomandări și ne spun care dintre concurenți le-a fost pe plac – cu bune intenții sau, pur și simplu, ca să mai încurce un pic treaba! Vocea aleasă de antrenorul în acțiune merge mai departe, iar cealaltă mai are o șansă! Poate fi subtilizată de un alt căpitan de echipă prin apăsarea butonului roșu de salvare – fiecare antrenor are dreptul să culeagă doar două voci noi în portofoliu, adică poate salva doar doi concurenți din celelalte echipe”, a spus Pavel Bartoș, potrivit ȘtirileProtv.