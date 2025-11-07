A murit Louis Schweitzer, francezul care a pus Dacia pe harta industriei auto mondiale. Sub conducerea sa a fost lansat pe piaţă modelul Logan, vândut acum în toată lumea

Louis Schweitzer, fostul președinte-director general al grupului Renault, a murit la vârsta de 83 de ani. Considerat unul dintre cei mai influenți lideri ai industriei auto franceze, Louis Schweitzer a fost artizanul renașterii mărcii româneşti Dacia.

Vestea că Louis Schweitzer, fost director general și președinte al grupului Renault, a murit joi, 6 noiembrie 2025, la vârsta de 83 de ani, a îndoliat lumea auto internațională, potrivit presei franceze.

„În numele grupului Renault aș dori să aduc un omagiu lui Louis Schweitzer, un lider vizionar și curajos, al cărui angajament a contribuit la modernizarea și internaționalizarea companiei”, a transmis Jean-Dominique Senard, actualul președinte al consiliului de administrație Renault.

Omul care a schimbat destinul Daciei

Pentru România, numele lui Louis Schweitzer rămâne sinonim cu renașterea Daciei. În 1998, el l-a contactat personal pe Constantin Stroe, directorul de atunci al uzinei de la Mioveni, cerându-i să oprească procesul de privatizare către Hyundai, iar un an mai târziu Renault a preluat 51% din acțiunile companiei românești pentru 50 de milioane de dolari, angajându-se să investească peste 200 de milioane până în 2003.

Sub conducerea lui Louis Schweitzer, Dacia a fost transformată într-un brand competitiv internațional, devenind simbolul reușitei unei economii emergente.

Logan a fost proiectul său de suflet

Contractul semnat pe 2 iulie 1999 între statul român și Renault prevedea industrializarea, sub marca Dacia, a unui vehicul accesibil - viitorul Logan. Ținta de preț, de 6.000 de dolari, a impus o modernizare radicală a uzinei de la Mioveni, investiții în echipamente și un amplu program de formare pentru angajați.

„Pe parcursul a două călătorii în Rusia, am vizitat reprezentanțe ale unor mărci occidentale... La întoarcerea din aceste călătorii s-a născut proiectul pentru mașina de 5.000 de dolari, destinată familiilor”, povestea Louis Schweitzer, care a reuşit să se facă nu doar respectat, ci şi iubit de muncitorii de pe platforma Mioveni, din Argeş.

Proiectul său de suflet, Logan,avea să devină modelul care a pus România pe harta industriei auto europene.

De la Mioveni la lumea întreagă

Până la lansarea Loganului, uzina a produs modele intermediare precum SuperNova (2000) și Solenza (2003), primele automobile Dacia echipate integral cu componente Renault.

Loganul a fost prezentat oficial pe 2 iunie 2004, iar primele livrări au avut loc în România pe 9 septembrie același an. Succesul a fost imediat: obiectivele de vânzări au fost depășite încă din primul an, iar Louis Schweitzer a decis extinderea comercializării în Europa Occidentală.

Pariul lui „nebun” s-a dovedit o mișcare strategică majoră, pentru că, în doar opt ani, au fost produse peste 1,5 milioane de unități Logan, aducând grupului Renault venituri de aproape 15 miliarde de euro, lăsând deoparte câştigurile pentru România, unde până în 2012 Dacia a ajuns să reprezinte 8% din exporturile ţării și 3% din PIB-ul național.