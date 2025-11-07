search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Exclusiv Cum au primit-o social-democrații în Guvern pe Oana Gheorghiu: „Orice om care vine într-o astfel de poziție e trecut prin focul ăsta"

Publicat:

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit la ,,Interviurile Adevărul" și despre atacul lui Sorin Grindeanu, ales astăzi în funcția de președinte al PSD. ,,Mă gândeam, în general, că vor apărea fel de fel de discuții, pentru că orice om care vine într-o astfel de poziție e trecut prin focul ăsta", a replicat vicepremierul. Oana Gheorghiu a spus și că nu a vorbit cu Sorin Grindeanu până acum, dar că în Guvern a fost primită bine inclusiv de membrii social-democrați. 

Oana Gheorghiu, la ,,Interviurile Adevărul" FOTO Adevărul
Oana Gheorghiu, la ,,Interviurile Adevărul" FOTO Adevărul

Cum colaborează cu social democrații din Guvern

,,Nu am vorbit cu Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu nu este membru al Guvernului. Am vorbit însă cu membri ai guvernului din toate partidele. Și am avut întâlniri extrem de eficiente și de deschise și le mulțumesc pentru asta.

Moderatoare: Inclusiv cu social democrații?

Oana Gheorghiu: Inclusiv cu social-democrații, care m-au primit destul de bine și cu care am reușit să și avansez un pic în proiecte. Sper", a spus Oana Gheorghiu la Interviurile Adevărul. 

Întrebată dacă ar fi acceptat postul de vicepremier în cazul în care prim-ministru era un social-democrat, nu a exclus această posibilitate.

,,Aș fi acceptat, dacă aș fi avut încredere în acel om. Indiferent din ce partid, dacă eu m-am întâlnit cu omul ăsta și îmi dă încredere, mă face să simt că vrea să schimbe cu adevărat țara asta, probabil că aș fi acceptat. Nu partidul din care face parte premierul a contat, absolut deloc, ci omul Ilie Bolojan a contat". 

Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern în calitate de vicepremier FOTO Guvernul României
Oana Gheorghiu, la prima ședință de Guvern în calitate de vicepremier FOTO Guvernul României

Oana Gheorghiu: ,,Ar trebui să discutăm pe argumente și principii, nicidecum pe atacuri la persoană"

Referitor la  atacul lui Sorin Grindeanu, care i-a cerut premierului Ilie Bolojan să îi retragă numirea ca vicepremier, invocând o postare în care îl critica pe Donald Trump, Oana Gheorghiu a spus:   

,,Mă gândeam, în general,  că vor apărea fel de fel de discuții, pentru că orice om care vine într-o astfel de poziție e trecut prin focul ăsta. Și asta e o problemă pe care cred că politica românească o are și care sper să se schimbe la un moment dat. Pentru că oamenii onești, care nu au schelete în dulap, care vor să facă treabă cu adevărat sunt trecuți prin astfel de site, în mod nedrept, cu acuzații false sau exploatând niște momente din viața lor personală de cetățean. Ceea ce nu cred că e corect pentru viitorul acestei țări și pentru felul în care se va face politică și în viitor". 

Referitor la motive, vicepremierul a adăugat:

,,Cred că se întâmplă dintr-o lipsă de maturitate a oamenilor politici. Mi se pare că ar trebui să discutăm pe principii, pe argumente, pe ce e bine pentru țară, nicidecum pe atacuri la persoană. Eu îmi doresc ca peste cinci ani să ne uităm altfel la oamenii politici și să vedem că au evoluat, că sunt capabili să atace oamenii pentru ce fac greșit, nu pentru ce sunt ei sau ce au spus ei cândva în viața lor. Atacurile astea la persoană le dau oamenilor acest sentiment negativ asupra clasei politice. (..) Mi se pare că este o lipsă de maturitate politică și de maturitate în general". 

Atacul lui Sorin Grindeanu nu a fost singurul din partea unui membru PSD, partid aflat în coaliția de guvernare din care Oana Gheorghiu face acum parte. Senatorul social-demicrat Daniel Zamfir a atacat-o cu referire la faptul că avea un salariu ca angajată a ONG-ul ,,Dăruiește Viață". 

,,Știu că m-a criticat foarte tare cineva de la PSD și mă întreb: dumnealui de ce nu face politică fără să fie plătit? Pentru că face pentru binele țării, nu? De ce vrea bani? (...) E normal ca orice om care muncește cinstit și face lucruri în țara asta să primească un venit", a spus Oana Gheorghiu

Social-democrații au criticat în ultima perioadă și multe  dintre măsurile guvernului din care partidul face parte. 

