Oana Gheorghiu, despre Nicușor Dan: „Un tip de gașcă, cu umor fabulos, chiar dacă lumea nu știe”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, la Europa FM, că îl consideră pe Nicuşor Dan „un tip foarte de gaşcă”, cel puţin aşa cum era în tinereţe, „un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”. Ea a explicat că l-a susţinut de fiecare dată când a candidat, fiind convinsă că este „un om foarte sincer şi foarte deştept”.

„Am fost colegă de facultate cu o fostă colegă de-a lui de liceu şi, când s-a întors din Franţa, în Bucureşti, noi eram într-o gaşcă şi el s-a întors şi cred că am povestit la un moment dat, când a candidat acum mulţi ani, pe Facebook, că atunci când colega mea, Mihaela, mi-a spus «o să vină Nicuşor, e un matematician foarte tare, olimpic, internaţional», am avut mari emoţii, că am crezut că o să apară un crispat care o să strice vibe-ul găştii şi mă gândeam: «matematician, ce o să vorbesc eu cu omul ăsta». Numai că Nicuşor Dan e un tip foarte de gaşcă şi, cel puţin aşa era în tinereţe, după aia au fost mulţi ani în care nu ne-am mai văzut, pentru că fiecare a luat-o pe drumul lui. Dar, de atunci, Nicuşor Dan era un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”, a relatat Oana Gheorghiu.

Ea a adăugat că s-au mai întâlnit de-a lungul timpului. „În 2012 cred că ne-am mai întâlnit şi atunci susţineam candidatura şi, de fapt, pe Nicuşor eu l-am susţinut de câte ori a candidat, pentru că cred cu sinceritate că este un om foarte sincer şi foarte deştept”, a mai spus vicepremierul.

Întrebată despre un posibil conflict mocnit cu premierul Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu a răspuns scurt: „Nu cred asta, nu.”

Oana Gheorghiu a preluat joi mandatul de viceprim-ministru în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Într-un mesaj public, aceasta a declarat că își propune să contribuie la reformarea administrației prin digitalizare și debirocratizare, cu scopul de a simplifica viața cetățenilor și de a reconstrui încrederea dintre stat și populație.