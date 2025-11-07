search
Rușii care se întorc în țară ar putea rămâne fără internet pe SIM timp de 24 de ore. Care e scopul măsurii

0
0
Publicat:

Rusia plănuiește să introducă o perioadă de 24 de ore de întrerupere a serviciilor pentru cartelele SIM inactive mai mult de trei zile sau pentru persoanele care tocmai s-au întors în țară după utilizarea roaming-ului internațional.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Internetul mobil și serviciile de mesagerie text vor fi dezactivate temporar pe durata așa-numitei „perioade de înghețare”, scrie Moscow Times.

Potrivit autorităților, măsura, deși nu este clar când intră în vigoare, are scopul de a preveni folosirea rețelei mobile de către sisteme automate sau fără operator, precum dronele, pentru atacuri pe teritoriul Rusiei. 

Totuși, abonații vor putea scurta restricția printr-o verificare realizată prin mesaj text, a precizat ziarul rus Kommersant.

Restricția planificată vine la o lună după ce Rusia a impus o măsură similară de 24 de ore pentru cartelele SIM străine.

Experții în telecomunicații au declarat pentru Kommersant că noua regulă pentru cartelele SIM interne va fi mai flexibilă, dar au avertizat că pot apărea perturbări în perioada inițială de adaptare.

Pentru a diminua aceste perturbări, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia a creat o așa-numită „listă albă” a serviciilor interne esențiale care vor continua să funcționeze pe durata blocărilor.

Întreruperile internetului mobil au devenit o măsură de securitate obișnuită în întreaga Rusie în contextul atacurilor cu drone din Ucraina de anul acesta.

„Cum să spui că ești din Rostov fără să scoți un cuvânt? E suficient să arăți o singură liniuță de semnal pe telefonul mobil”, se plânge bloggerul Pavel Osipian, filmându-se pe străzile din Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei.

Avem internet până la ora 12, iar recent nu am mai avut deloc conexiune. Nu trebuie să te enervezi, doar obișnuiește-te.”

Postarea sa a avut peste o jumătate de milion de vizualizări pe Instagram în două săptămâni. 

Rostov-pe-Don se învecinează cu Ucraina și aici își are cartierul Districtului Militar Sud, astfel că atacurile frecvente cu drone nu sunt deloc surprinzătoare.

Rusia

