 Oana Gheorghiu, după atacurile cibernetice asupra serviciilor publice: „Sunt inacceptabile. Arată lipsa de coordonare dintre instituțiile statului” | adevarul.ro
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Oana Gheorghiu, după atacurile cibernetice asupra serviciilor publice: „Sunt inacceptabile. Arată lipsa de coordonare dintre instituțiile statului”

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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu consideră că atacurile cibernetice care au afectat în ultimele zile mai multe servicii publice reprezintă un semnal de alarmă major pentru administrația românească și cere ca vulnerabilitățile identificate să fie eliminate rapid.

Vicepremierul interimar consideră incidentele inacceptabile. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Vicepremierul interimar consideră incidentele inacceptabile. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Atacurile cibernetice care au afectat în ultimele zile servicii publice ale statului sunt inacceptabile. Primele verificări indică posibile deficiențe în respectarea procedurilor și obligațiilor privind securitatea cibernetică. În acest moment, prioritatea este re-operaționalizarea în condiții de siguranță a serviciilor indisponibile. Experții instituțiilor competente lucrează pentru restaurarea sistemelor, verificarea integrității datelor și eliminarea vulnerabilităților. Serviciile trebuie repornite numai după ce există garanția că pot funcționa în siguranță”, a scris Oana Gheorghiu, luni seară, pe Facebook..

Potrivit vicepremierului interimar, aceste incidente arată însă „o problemă mai profundă: lipsa de coordonare dintre instituțiile statului în construirea și administrarea unor soluții digitale eficiente, interoperabile și sigure”.

„Securitatea cibernetică nu este o chestiune tehnică secundară și nu poate fi tratată diferit de la o instituție la alta. Este o responsabilitate directă a conducerii fiecărei instituții și o condiție esențială pentru încrederea cetățenilor în stat. Nu putem considera această criză încheiată odată cu repornirea sistemelor. Trebuie să aflăm ce nu a funcționat, cine nu și-a îndeplinit obligațiile și ce trebuie schimbat. Sunt necesare standarde unitare, audituri reale, copii de siguranță testate, planuri de continuitate și o coordonare fermă la nivelul întregii administrații”, adaugă Oana Gheorghiu.

„Vom lua toate măsurile necesare pentru ca vulnerabilitățile constatate să fie eliminate”

Declarațiile vin după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat săptămâna trecută indisponibilitatea aplicației e-Terra, în urma unui incident descris inițial drept „cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”. Ulterior, ANCPI a precizat că a fost vorba despre un atac cibernetic major. Publicația Public Record a relatat că datele sustrase în urma atacului asupra ANCPI au fost scoase la vânzare pe internet de către un hacker.

„Aceste atacuri trebuie să devină o lecție învățată pentru statul român.  Vom lua toate măsurile necesare pentru ca vulnerabilitățile constatate să fie eliminate, responsabilitățile asumate, iar asemenea blocaje să nu se mai repete”, a încheiat vicepremierul.

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