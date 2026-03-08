Video O româncă de 21 de ani, dispărută de o săptămână în Italia. Telefonul ei, găsit pe marginea drumului

Autoritățile italiene continuă căutările pentru o tânără româncă de 21 de ani dispărută în zona Foggia. Poliția face apel la populație și cere oricărei persoane care deține informații să contacteze numărul de urgență 112.

Căutările continuă în sudul Italiei pentru Elena Rebeca Burcioiu, o româncă în vârstă de 21 de ani care a dispărut fără urmă pe 2 martie, în zona orașului Foggia. Autoritățile au făcut publică fotografia tinerei și încearcă să obțină informații care ar putea ajuta la găsirea ei.

Prefectura din Foggia a lansat un apel către populație și a cerut sprijinul celor care ar putea ști ceva despre dispariție. Oricine are informații este rugat să sune la numărul de urgență 112, au transmis autoritățile.

Elena ajunsese în Italia în urmă cu aproximativ trei luni, împreună cu o prietenă româncă. Cele două locuiau împreună în Foggia, potrivit publicației italiene La Repubblica. Tânăra nu are părinți și nici frați sau surori.

În dimineața zilei de 2 martie, cele două au mers, ca de obicei, în zona șoselei Strada Statale 16, în direcția San Severo. Ele stabiliseră să se întâlnească din nou la finalul dimineții pentru a se întoarce acasă împreună.

Elena însă nu a mai apărut la întâlnire și nu a mai dat niciun semn de viață.

Telefonul, găsit pe marginea drumului

Îngrijorată, prietena tinerei a încercat să o contacteze de mai multe ori, însă fără succes. În cele din urmă, în aceeași seară, femeia a mers la poliție pentru a anunța dispariția.

La scurt timp după începerea căutărilor, polițiștii au descoperit telefonul mobil al Elenei abandonat pe marginea drumului.

Autoritățile au mobilizat mai multe echipe de intervenție pentru a o găsi pe tânără, inclusiv scafandri din orașele Bari și Taranto.

Căutări în bazine de irigații și fântâni

În noaptea dintre joi și vineri, scafandrii au verificat inclusiv un bazin mare folosit pentru irigații, însă fără niciun rezultat. De asemenea, au fost controlate fântâni și terenuri agricole din apropierea șoselei statale 16, locul unde Elena a fost văzută pentru ultima dată.

Tânăra are aproximativ 1,65 metri înălțime, ochii căprui și părul castaniu. Cântărește în jur de 63 de kilograme și nu are tatuaje sau semne distinctive. În momentul dispariției purta o bluză maro, pantaloni negri și pantofi negri.

Căutările au fost extinse la nivel național și sunt coordonate de autorități în cadrul planului activat de prefectură pentru găsirea persoanelor dispărute. Ancheta este condusă de poliția din Foggia, care analizează toate pistele posibile pentru a afla ce s-a întâmplat cu tânăra româncă.