O româncă a dispărut de o lună în Belgia. Apropiații: „Nu pleca nicăieri fără fiica ei de doi ani”

O femeie, în vârstă de 31 de ani, stabilită de zece ani în Belgia, a dispărut de aproape o lună de la domiciliul din străinătate. Familia care a rămas în țară a solicitat ajutorul oamenilor din mediul online pentru găsirea ei. Autoritățile din România, Luxemburg și Belgia au început cercetările.

Femeia, pe numele său Lucia Miorița Alexăndroae a dispărut, vineri, 9 decembrie de la domiciliul din Sterpenich. Familia acesteia a alertat autoritățile, joi, 15 decembrie.

„Dispărută din 9 decembrie de la domiciliul ei din Arlon (Belgia), unde locuia cu familia. Lucra la Eurostat-Soggeti în Luxemburg. Dacă cineva a văzut-o sau are informații despre sora mea Lucia Alexandroae, vă rog să mă anunțe. Mulțumesc frumos!”, conform mesajului publicat pe rețelele de socializare de una din surorile femeii.

În aceeași ordine de idei, o altă soră, domiciliată în Anglia, a publicat un mesaj prin care a solicitat ajutorul oamenilor.

„Ne-a întristat foarte mult vestea că sora mea cea mică, Lucia Alexandroae a dispărut din 9 decembrie. A locuit în Arlon, Belgia, și a lucrat pentru Eurostat – Soggeti, Luxemburg. Vă rog să distribuii și dacă aveți informații nu ezitați să ne contactați. Poliția a început cercetările, așa că vă rog să vă rugați pentru ca Poliția din Belgia și Luxemburg să lucreze împreună și eficient, în găsirea Luciei. Vă rog să o pomeniți în rugăciunile voastre în aceste momente foarte grele”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Aurica Mihalache.

„Nu ar fi plecat de-acasă fără fiica ei de 2 anișori și jumătate. Era ochii ei. O iubește enorm și nu ar putea sta un minut fără ea. Noi am vorbit prin apel video cu Lucia joi seara, 8 decembrie. Sâmbătă dimineața (10 decembrie) între 10 și 11, soțul ei ne-a spus că nu mai este, nu mai știe nimic de ea. Vineri nu ne-a spus nimic. Nu și-ar fi lăsat fetița. Nu ar fi plecat fără să vorbească cu noi. Avem noi bănuielile noastre, dar sunt doar bănuieli. Am anunțat dispariția surorii mele și acolo în Belgia, dar și aici la noi la Poliție. Am fost și am dat declarații. Sora mea și fiica ei au și cetățenie luxemburgheză. Am auzit că ar fi amenințat-o cu moartea, că ar fi amenințat-o că va face să dispară ca Elodia”, a declarat una dintre surorile femeii dispărute.

Au existat persoane care au afirmat că o cunosc pe femeia dispărută și că aceasta nu ar fi plecat fără copilul ei.

„Pe data de 13 decembrie a avut programare să-și facă unghiile, manichiurista a venit la ea acasă și soțul i-a spus că a plecat. Vă trimit în privat numele manichiuristei”, a declarat o femeie, în timp ce un alt român a spus că „versiunea soțului este că a plecat cu altul”.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate la momentul dispariției. Persoanele care pot furniza informații ce pot ajuta la găsirea persoanei dispărute sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.